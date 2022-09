Kostenlose Menstruationsprodukte für Kempten: In diesen Einrichtungen gibt es sie

Die Stadt Kempten hat beschlossen, Periodenartikel in 15 öffentlichen Einrichtungen zur Verfügung zu stellen. Hier soll es Tampons und Binden kostenlos geben.

In den Kemptener Schulen, Jugendzentren, der Stadtbibliothek und dem Zumsteinhaus wird es in Zukunft kostenlose Menstruationsartikel auf den Toiletten geben. In einer Pressekonferenz informierten die dritte Bürgermeisterin Erna-Kathrein Groll zusammen mit Christian Buck und Andreas Hummel vom Amt für Gebäudewirtschaft, sowie die Stadträtin Gertrud Epple über das Projekt der kostenfreien Menstruationsartikel. In den nächsten Tagen sollen in 15 Einrichtungen Hygieneboxen mit einer Erstbefüllung an Binden und Tampons platziert werden. Das Reinigungspersonal kontrolliert dann die Boxen regelmäßig und füllt sie bei Bedarf auf.

Im Allgäu ist Kempten damit die erste Stadt, die es vielen Universitäten Deutschands gleich tut und Menstruationsartikel kostenlos anbietet. Die Idee des Projektes entstand durch die eigenen Erfahrungen der Stadträtinnen und den Austausch mit anderen Frauen. Fraktionsübergreifend stellten die Politikerinnen im Februar 2022 einen entsprechenden Antrag. (Lesen Sie auch: Kein Geld für die Periode - Bezirkstag diskutiert über Antrag)

Kostenlose Perioden-Produkte: Planung und Umsetzung

In der Planungszeit viel auf, dass es schwierig ist, den Bedarf und die damit verbundenen Kosten überhaupt einschätzen zu können. Letztendlich werden nun 50 Hygieneboxen mit einer Erstbefüllung installiert. Die Kosten dafür lagen bei rund 800 Euro. Über das erste Jahr rechnet man mit Kosten zwischen 2500 und 3000 Euro.

Die Stadt Kempten ist aber offen, das Budget auf den Bedarf an Produkte anzupassen. "Wir als Stadt Kempten wir wollen uns das leisten", sagt die Bürgermeisterin. Ende des Jahres ist geplant, eine erste Abfrage bei den Einrichtungen bezüglich der Annahme der Produkte und des Bedarfs zu machen. Auf die Rückmeldung hin soll die Umsetzung dann optimiert und die Boxen an weiteren Orten integriert werden.

Der Hintergrund hinter dem Projekt

Das Projekt soll einen Beitrag zur Chancengleichheit leisten. Es soll Mädchen und Frauen geholfen werden, die sich die Produkte nicht leisten können. "Es ist eine Frage der Gleichberechtigung", so die Bürgermeisterin. Das Thema Menstruation solle desensibilisiert und in der Gesellschaft selbstverständlich werden.

Gerade an Schulen ist dies wichtig. Schülerinnen werden hier meist zum ersten Mal mit diesem Thema konfrontiert und deshalb ist es von Bedeutung genau dort anzusetzen. "Wir hoffen, dass wir eine Welle lostreten", sagt Groll. Die Stadt Kempten möchte mit gutem Beispiel voran gehen und andere Städte motivieren, Menstruationsartikel kostenlos in öffentlichen Einrichtungen anzubieten und auch einen Beitrag zur Gleichberechtigung zu leisten. (Lesen Sie auch: Tampons für alle: Schottisches Gesetz gegen Periodenarmut)