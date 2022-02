Kostenlose Tampons auch in Kempten? - Stadträtinnen fordern Angebot in städtischen Einrichtungen

Stadträtinnen aus Kempten (CSU, SPD, Freie Wähler und Grüne) wollen Periodeprodukte wie Tampons und Binden kostenlos in Schulen und Verwaltung bereitstellen.

08.02.2022 | Stand: 14:17 Uhr

Wer seine Periode hat, soll in den Einrichtungen der Stadt Kempten künftig kostenlose Menstruationsartikel auf den Toiletten finden. Das fordern die elf Stadträtinnen von SPD, CSU, Freien Wählern und Grünen in einem gemeinsamen Antrag. Laut Mitteilung sollen Tampons und Binden ebenso wie Seife und Toilettenpapier zur Grundausstattung für Toiletten gehören. Über Spender wollen die Stadträtinnen die Ausgabe der Menstruationsartikel unkompliziert organisieren. Die Stadt soll die Kosten dafür tragen.

Kostenlose Binden und Tampons soll es in Schulen, Bibliothek, Jugendhaus und Stadtverwaltung in Kempten geben

So soll Scham um die Periode und die finanzielle Mehrbelastung für Menstruierende abgebaut werden. „Es freut mich sehr, dass mein Antrag auf Bezirksebene nun fraktionsübergreifend von den Stadträtinnen in Kempten aufgenommen wurde“, sagt FDP-Politikerin Daniela Busse. Mit ihrem Antrag im Bezirkstag setzte sie kostenlose Periodenprodukte in den Bezirkskliniken durch und brachte das Thema auch in Kempten in die öffentliche Diskussion.

Iris Hiltensberger, Vorstandsmitglied der FDP Kempten regt außerdem an, dieses Thema gemeinsam mit dem Arbeitskreis „Familienfreundliches Kempten“ und dem City-Management anzugehen. Künftig soll es in städtischen Schulen, dem Jugendhaus, der Stadtbibliothek, dem Zumsteinhaus und der Stadtverwaltung kostenlose Periodenprodukte geben. Der Antrag geht nun zur Diskussion in den Stadtrat.