Kreatives Leben in der Pfeilergraben-Unterführung: So steht's ums U2-Projekt

In der Pfeilergraben-Unterführung in Kempten sollen sich Kulturschaffende und andere austoben können. Viel passiert ist dort seit der Eröffnung jedoch nicht.

31.08.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Bunte Graffiti-Kunst ziert die Mauern der Pfeilergraben-Unterführung. Sie ist für den Verkehr gesperrt, soll langfristig zurückgebaut werden. Bis es soweit ist, hat die Stadt den Bereich freigegeben. Kulturschaffende und andere Interessierte sollen den Raum beleben. Doch seit der Eröffnung im Juni gab es nur wenige Veranstaltungen. Niklas Ringeisen, Geschäftsstellenleiter des City-Managements, der das Projekt betreut, sagt trotzdem: „Der Auftakt war positiv.“ Aber es gebe Luft nach oben.

Das steht demnächst in der Kemptener Pfeilergraben-Unterführung an

„U2 – urban underground“ heißt das Projekt in der Unterführung neben Galeria Kaufhof. Vor der Eröffnung tobten sich Graffiti-Künstler aus. Zum Start spielten Musiker, Tänzerinnen traten auf. Die Rückmeldungen seien sehr positiv gewesen, sagt Ringeisen. Dann sollten Skater die Unterführung beleben. Doch es habe sich herausgestellt, dass sich der Straßenbelag dafür nicht eigne.

„Wir haben einiges gelernt“, sagt Ringeisen. Aufgrund der begrenzten Infrastruktur sei es beispielsweise auch kaum möglich, dass Gastronomen so etwas wie eine Sommerbar, die man sich hätte vorstellen können, einrichten. Das wäre auch wirtschaftlich und personell schwer stemmbar gewesen. Und trotzdem: „Es läuft an“, sagt Ringeisen. Eine zweite offene Piloxing-Stunde, ein Mix aus Pilates und Boxen, finde an diesem Donnerstag, 31. August, ab 19 Uhr in der Unterführung statt. Jeder, der Lust hat, könne mitmachen. Außerdem stünden beispielsweise bald Graffiti-Workshops an. Das könnte Sie auch interessieren: Kemptener Restaurant Gaumengold muss Zaun abbrechen.

Interessierte können sich für das U2-Projekt in der Pfeilergraben-Unterführung bewerben

„Der Ball liegt jetzt bei den Akteuren“, sagt Ringeisen. Das City-Management begleite die Aktionen, doch Ziel des Projekts sei, dass Kemptenerinnen und Kemptener ihre eigenen Ideen organisieren und umsetzen. Deswegen macht der Citymanager Mut: „Traut euch, eure Ideen vorzutragen.“ Das Ganze müsse sich erst einmal entwickeln, ist Ringeisen optimistisch. Kommendes Jahr wird sich womöglich mehr tun.

Interessierte können sich melden: sigrid.stadler@cm-kempten.de