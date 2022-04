Oberallgäuer helfen Menschen in der Ukraine unermüdlich weiter: "Lage ist einfach nur dramatisch"

Helfer aus dem Oberallgäu fahren weiterhin Hilfsgüter an die Grenze der Ukraine. Die Not wird größer, sagen sei. Doch die Spendenbereitschaft sinkt.

16.04.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Beim Krieg in der Ukraine ist kein Ende in Sicht. Mittlerweile haben einige Menschen auch in Kempten und dem Oberallgäu Schutz gesucht. Doch im Land selbst und an der ukrainischen Grenze sind nach wie vor viele Frauen, Männer und Kinder in großer Not. Von Beginn des Krieges an unterstützen zahlreiche Ehrenamtliche aus der Region diese Menschen und fahren regelmäßig Spenden in Richtung des Kriegsgebiets. Ihre Motivation lässt nicht nach, sagt die Sulzbergerin Petra Schulte-Ritter, die zur Gruppe „Unser Allgäu hilft – Stand with Ukraine“ gehört.

Sobald ein 40-Tonner mit Hilfsgütern beladen ist, geht es wieder los

„Wir wollen weiter so aktiv bleiben und in dieser humanitären Not da sein“, sagt sie. „Wir stellen uns täglich auf die sich ändernde Kriegs- und Flüchtlingslage sehr kurzfristig ein und müssen oft sehr flexibel reagieren und agieren. Wir versuchen dabei immer unser Bestes.“ Sobald ein 40-Tonner mit Spenden beladen ist, fahren die Helfenden ihr zufolge nach Rumänien an die ukrainische Grenze. Zuletzt am 8. April. Doch diese Touren hinterlassen auch bei den Ehrenamtlichen Spuren, sagt Schulte-Ritter: „Unsere Fahrer waren emotional wieder sehr angeschlagen, die Lage an der Grenze und im Land ist einfach nur als dramatisch zu bezeichnen.“

Täglich dringende Anrufe von Ärzten und Krankenhäusern

Die Hilfsgüter des jüngsten Transports erhielten ihr zufolge zwei Waisenhäusern im ukrainischen Zhitomir, der Großteil der Medikamente, Verbandsmaterialien und der medizinischen Hilfsmittel wurden nach Kiew in ein Krankenhaus geliefert. Allerdings: „Wir merken die Spendenbereitschaft lässt nach, die Situation wird aber immer schlimmer“, sagt die Sulzbergerin. „Wir bekommen täglich dringendste Anfragen von Ärzten, Krankenhäusern und Aufnahmelagern. Wir passen unsere Bedarfsliste der Situation täglich neu an, um somit schnell und kurzfristig reagieren zu können.“ (Unseren aktuellen Newsblog zum Ukraine-Krieg finden Sie hier.)

Schulte-Ritter und die anderen Helfenden würden sich gern besser mit anderen Sammelstellen und Ehrenamtlichen koordinieren und austauschen. „Diese Transporte sind mit viel Kosten und Personalaufwand verbunden und es wäre schade, wenn wir oder andere Organisationen nicht vollausgelastet und nachhaltig losfahren würden“, sagt sie.

Die Termine für die nächsten Sammelaktionen in Sulzberg

Die nächste Sammelaktion in Sulzberg, Ried 8 (nähe Kreislehrgarten), findet an diesem Samstag, 16. April, von 10 bis 12 Uhr statt. Benötigt werden zum Beispiel haltbare Lebensmittel, Hygieneartikel, Medikamente, Verbandsmaterial und Decken/Schlafsäcke. Dann finden die Sammelaktionen wieder freitags von 15 bis 18 Uhr, und samstags von 9 bis 12 Uhr statt.

Lesen Sie auch

Sammelaktionen, Hilfstransporte, Rettungsfahrten: Was treibt die Helfenden aus dem Allgäu an? Ukraine-Krieg

Das könnte Sie auch interessieren: