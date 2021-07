Kriseninterventions-Team des BRK Oberallgäu unterstützt Menschen im Hochwassergebiet

Julia Rebuck, Rudolf Rüppl und Claudia Reißler hören den Betroffenen zu und versuchen, deren soziales Netz zu aktivieren. Wo die Gruppe aktuell im Einsatz ist.

24.07.2021 | Stand: 15:00 Uhr

Tausende Einsatzkräfte helfen derzeit in den am schwersten vom Hochwasser betroffenen Gebieten in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen den Menschen. Mit dabei ist seit Dienstag ein dreiköpfiges Team des Arbeitskreises Krisenintervention der BRK-Bereitschaften Oberallgäu.

Team aus dem Oberallgäu führt Schnelleinsatzgruppe an

Julia Rebuck, die den Fachdienst Psychosoziale Notfallversorgung (PSNV) beim BRK Oberallgäu sowie den Arbeitskreis Krisenintervention leitet, berichtet vom Lagezentrum am Nürburgring. Dort war die erste Station der 27-Jährigen, die mit Rudolf Rüppl, ihrem Stellvertreter in den Funktionen als Team- und Fachdienstleitung, sowie Kriseninterventionshelferin Claudia Reißler im Einsatz ist. Gemeinsam mit Einsatzkräften aus Unterfranken habe man eine Schnelleinsatzgruppe für Psychosoziale Notfallversorgung gebildet, die von den Allgäuern geführt werde.

Auch aus anderen Bundesländern seien Hunderte Einsatzkräfte vor Ort und arbeiteten Hand in Hand. Daneben seien Tausende weitere Kräfte ununterbrochen im Einsatz. Für die Allgäuer ging es vom Nürburgring weiter in die Gemeinde Harscheid im Landkreis Ahrweiler.

BRK Oberallgäu hilft Menschen, die Angehörige verloren haben

Hier betreuen sie Menschen, die durch die Fluten ihr Hab und Gut und im schlimmsten Falle Angehörige verloren hätten. Rebuck: „Wir hören ihnen zu und stabilisieren die Menschen, wir helfen ihnen dabei, ihre Handlungsfähigkeit wiederherzustellen und aktivieren, soweit möglich, ihr soziales Netz.“ (Lesen Sie auch: Gewitter und Starkregen drohen - Sorge in Katastrophengebieten)

Letzteres sei angesichts der Lage im Hochwassergebiet eine Herausforderung. Die Infrastruktur sei teilweise weggebrochen, die Kommunikation sei sehr schwierig.

So warnen Kempten und das Oberallgäu, wenn eine Katastrophe droht