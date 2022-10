Trotz des Verbots fahren nachts viele Fahrzeuge durch die Kronenstraße in Kempten. An Schrittgeschwindigkeit halten sich die wenigsten. Was die Anwohner sagen.

07.10.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Die Redner bei der Bürgerinfo in der Kronenstraße müssen die Stimme heben, damit man sie versteht. 40 Zuhörer haben sich beim Rathaus um Schautafeln gruppiert. In ihrem Rücken fließt nahezu pausenlos der Verkehr. Das soll sich ändern, ist beschlossene Sache. Heuer klappt es allerdings nicht mehr mit der Umgestaltung.

