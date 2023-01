Künftig ohne Erdgas: In Neubaugebieten werden keine Leitungen mehr verlegt

Erdgas ist teuer, aber verfügbar. Dennoch ist die Zukunft fossilen Erdgases dunkel. In Neubaugebieten werden keine Leitungen mehr verlegt, hieß es nun in Betzigau.

15.01.2023 | Stand: 18:30 Uhr

Viele Haushalte in Betzigau nutzen Erdgas. Doch mit der fossilen Energiequelle können die Klimaziele nicht erreicht werden. Die Gemeinde macht sich deshalb Gedanken, wie sie sich für die Zukunft aufstellen kann. Denn noch eines spielt hier eine Rolle: In Neubaugebieten werden in der Regel gar keine Gasleitungen mehr verlegt – aus Kostengründen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.