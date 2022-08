Künftig werden die Altusrieder Freilichtspiele eine Gratwanderung meistern müssen

Zum Räuber-Drama kamen weniger Besucher als erwartet. Was lief falsch? Die Altusrieder müssen Ursachenforschung betreiben - und Lehren ziehen. Ein Kommentar.

Früher haben sich die Zuschauerreihen beim großen Altusrieder Freilichtspiel wie von alleine gefüllt. Das Open-Air-Theater war ein Selbstläufer. Die Auslastungen lagen grundsätzlich weit über 80 Prozent, oft war die 2500 Zuschauer fassende Tribüne am Ortsrand ausverkauft. Diese Zeiten scheinen vorbei zu sein. Heuer blieb bei den 23 Vorstellungen in zehn Aufführungs-Wochen jeder zweite Platz leer. Folge: Die Rechnung geht nicht mehr auf. Zwar können die Altusrieder vermutlich die Produktionskosten gerade noch so decken, aber es bleibt kein Geld übrig für die Querfinanzierung von anderen Produktionen in den nächsten Jahren.

Die Ursachenforschung für den Publikumsrückgang hat schon begonnen. Und klar, Corona, Krieg und Inflation haben gewiss die Kauflust torpediert. Aber reicht das allein als Erklärung aus? Zumal sich die Reihen bei anderen Freilichttheatern erheblich besser gefüllt haben.

Manche sagen, der Rückgang habe mit dem etwas rätselhaften Titel „Schiller & der Bayerische Hiasl: Wir Räuber“ oder mit dem Stück und seiner Inszenierung zu tun. Ist es zu modern, zu schräg, zu anspielungsreich, zu ironisch? Eher nicht. Schon „Robin Hood“ und „Artus!“ brachten die Altusrieder in einem zeitgemäßeren Gewand auf die Freilichtbühne. Und der Applaus der Zuschauer am Ende jeder Räuber-Vorstellung war durchweg riesig.

Es gibt also jede Menge Diskussionsbedarf in der Altusrieder Spielerschar. In eine Falle sollten sie dabei aber nicht laufen: Ein Zurück zum klassischen Freilichtspiel mit Heldenerzählungen konventionellen Stils kann es nicht mehr geben. Diese Zeiten sind definitiv vorbei, auch wenn dies der eine oder andere nun ins Spiel bringt.

Sehgewohnheiten ändern sich

Will Theater lebendig bleiben und auch jüngere Menschen ansprechen, muss es – zumindest ein Stück weit – das Leben, Lieben und Leiden der heutigen Zeit spiegeln. Außerdem muss Theater anders erzählen als früher. Und es muss Bilder auf die Bühne bringen, die unseren Sehgewohnheiten, die sich in den vergangenen Jahrzehnten stark verändert haben, entsprechen.

Da sind die Altusrieder durchaus auf dem richtigen Weg. Gleichwohl wissen sie: Wer ein großes Publikum locken will, darf nicht zu sehr experimentieren, muss den Massengeschmack im Auge behalten. Das wird eine Gratwanderung werden.

Wie gesagt: Die Zeiten der Selbstläufer sind in Altusried passé.