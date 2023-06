"Mit Pauken, Trompeten und Nitroglycerin!"

Mono & Nikitaman feiern bei Festival-Wetter eine feine Freiluft-Party im "Künstler"-Biergarten. Das ist wild, laut und politisch. Doch plötzlich gibts Buhrufe.

"Ich will all eure Hände sehen!" Die Richtung, die dieses Konzert nehmen wird, ist von Anfang an klar. Mono & Nikitaman sind nach Kempten gekommen, um zu feiern. 20 Jahre, so lange stehen Mono (Monika Jaksch) und Nikitaman (Nick Tilstra) bereits auf Hip-Hop-, Reggae- und Dancehall-Bühnen der Republik - knapp 400 Besucher lassen sich diese Party nicht entgehen.

Kurzerhand erklären die Wahl-Berliner den Biergarten des Künstlerhauses in Kempten zur "Autonomen Zone", fegen über die Bühne und nehmen dabei das Motto der Tour "20 Jahre - Abrissparty" vielleicht ein wenig zu wörtlich. Bereits nach zwei Songs ist der Outdoor-Aufbau lädiert, kann aber vom Künstler-Team zügig repariert werden.

Mono & Nikitaman im Künstlerhaus in Kempten: Party und Sozialkritik

Das scheinen M & N beinahe als Herausforderung gegen das Material zu sehen. Mit "Rückkehr der Clowns" bringen sie das Publikum zum Kochen und in "Unter Freunden" beweist der inzwischen 48-jährige Nikitaman, was für ein talentierter Rapper er ist.

Nicht gerade Genre-typisch kommt der Beat dabei nicht vom Band. M & N touren mit Band: Schlagzeug, Bass, Gitarre und Keyboard live gespielt verleihen den ohnehin druckvollen Songs noch mehr Tempo. Dass dabei nicht jeder Taktschlag sitzt, stört im "Künstler" wohl kaum jemanden. Viel zu gut sind M & N aufgelegt, feixen mit dem Publikum, stacheln die knapp 400 Besucher an, T-Shirts wirbeln durch die Luft, hunderte Arme wippen gleichzeitig. Dass ein Fan Nikitaman während des Songs "Kein Weed" eine - nun ja, von weitem betrachtet - selbst gedrehte Zigarette anbietet, passt da schon ins Bild.

Wehmut bei den Fans: Mono & Nikitaman wollen pausieren

Neben reinen Party-Hits wie "Digge Digge" bringen die Berliner viele Lieder mit sozialkritischen Texten auf die Bühne. Sie rufen zur Unterstützung der Seebrücke auf, prangern Sexismus an und nicht erst bei "Hitler muss immer wieder sterben" zeigen sie - wenig subtil, dafür mit starken Reimen - wie sie politisch stehen.

Und dann, ganz plötzlich, wird es still im "Künstler". Was Fans schon über Soziale Medien erfahren haben, verkünden M&N inmitten ihres Sets: Nach 20 Jahren will das Duo 2024 das Projekt Mono & Nikitaman auf Eis legen. Will "aus Automatismen ausbrechen, sich neu erfinden." Sogar enttäuschte Buhrufe sind zu hören.

Doch routiniert fangen sie ihr Publikum wieder ein und verbreiten mit der Ballade "Keine Schuhe" Sommerglücksgefühle. Und ganz so ernst scheinen M & N ihre bevorstehende Trennung nicht zu nehmen: "Ihr habt's so schön hier in Kempten! Vielleicht kommen wir ja 2025 wieder", witzelt Nikitaman. Die Fans würde es freuen.