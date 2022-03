"Kuhbrücke" beim Rottachspeicher: Neues Leben für alte Brücke?

Der Steg über die Rottach westlich der Greifenmühle ist völlig hinüber. Ein Neubau wäre jedoch teuer. Was Oy-Mittelberg nun plant.

18.03.2022 | Stand: 11:00 Uhr

Gewisse Alterserscheinungen seien nicht zu leugnen, hieß es während der Oy-Mittelberger Gemeinderatssitzung über die „Kuhbrücke“. Angesichts der Bilder, die ein wenig wie aus einem Indiana-Jones-Film wirken, klingt das fast untertrieben. Ein Ingenieur habe nach einer Untersuchung jedenfalls geurteilt: Standsicherheit, Verkehrssicherheit und Dauerhaftigkeit seien allesamt nicht mehr gegeben. Gleichzeitig liegt die Brücke, die westlich des Rottachsees über den gleichnamigen Bach führt, eher dezentral. Was also tun?

Marode "Kuhbrücke" nahe des Rottachspeichers: Wird sie erneuert?

Auf mehrere hundert Meter ist das marode Bauwerk die einzige Möglichkeit, die Rottach zu überqueren. Der Weg zur Kuhbrücke – die laut Bürgermeister Theo Haslach bereits im 17. Jahrhundert erstmals genannt sei, schon seit Jahrzehnten aber nicht mehr zum Viehtrieb genutzt werde – führe über Flächen verschiedener Privateigentümer. Er sei begehbar, aber „aufwertbar“: Das Gras entlang des Pfads stehe im Sommer hoch, bei Tau werden Spaziergänger nass.

Für den Neubau der zwölf bis 15 Meter langen Brücke werden laut einer Schätzung samt Planung 150.000 bis 200.000 Euro fällig; so viel, weil einige Teile per Hubschrauber an Ort und Stelle gebracht werden müssten. Und es könnte sogar noch teurer werden: Die Schätzung geht davon aus, dass die Widerlager der Brücke erhalten bleiben können. Deren Standsicherheit nachzuweisen, sei bislang aber nicht möglich gewesen. Zuschüsse von etwa 50 Prozent hängen womöglich von einem barrierefreien Ausbau ab, sagt Haslach – angesichts der Topografie und Wege würde die Förderung daran scheitern.

Bei einem Ortstermin mit Anwohnern soll die Situation nun genauer unter die Lupe genommen und geklärt werden, wie wichtig die Brücke noch ist.

