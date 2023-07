Das ist das Programm der Kultur im Residenzhof in Kempten

In der Woche vor der Allgäuer Festwoche findet auf dem Residenzplatz in Kempten die "Kultur im Residenzhof" statt. Das ist das diesjährige Programm.

19.07.2023 | Stand: 14:31 Uhr

In der Woche vor der Allgäuer Festwoche 2023 findet wieder die Kultur im Residenzhof in Kempten statt. Auf der Bühne am Residenzplatz Kempten gibt es dann zahlreiche Konzerte. Alle Infos zu dem diesjährigen Kulturprogramm finden Sie hier.

Wann findet die Kultur im Residenzhof 2023 in Kempten statt?

Die Kultur im Residenzhof 2023 auf dem Residenzplatz in Kempten findet vom 4. bis 9. August statt. Wenige Tage danach, am 11. August, beginnt die Allgäuer Festwoche 2023.

Programm bei der Kultur im Residenzhof 2023 in Kempten

Auf der Bühne am Residenzplatz ist auch dieses Jahr wieder ein vielfältiges Kulturprogramm im Vorfeld der Allgäuer Festwoche geboten. Hier der Überblick:

Freitag, 4. August: Eröffnungskonzert des Musikvereins St. Mang mit dem Gastmusikverein aus Wilhelmskirch

Einlass: 17.30 Uhr Beginn: 18.30 Uhr Eintritt frei - Ticketreservierung für einen sicheren Sitzplatz empfohlen



Der Musikverein St. Mang aus dem gleichnamigen Kemptener Stadtteil eröffnet auch in diesem Jahr wieder die Kultur im Residenzhof. Als Gastmusiker sind in diesem Jahr die Mitglieder des Musikvereins Wilhelmskirch dabei. Sie spielen traditionelle Konzertmusik sowie Unterhaltungs- und Marschmusik.

Samstag, 5. August: Münchener Freiheit

Einlass: 20.30 Uhr Beginn: 21 Uhr Eintritt: 34,50 Euro (im Vorverkauf)



Die Münchener Freiheit hat auch international Erfolge gefeiert. Zu den bekanntesten Hits der Band zählen "Oh Baby", "SOS", "Ohne Dich" oder "So lang’ man Träume noch leben kann". Ihr Sound besteht aus Satzgesang, eingängigen Melodien und straighten Rock-Rhythmen. Die Band spielt auch immer wieder im Allgäu. Im April trat die Münchener Freiheit gemeinsam mit der Spider Murphy Gang in der Big Box in Kempten auf.

Sonntag, 6. August: The Monroes Einlass: 19.30 Uhr Beginn: 20.30 Uhr Eintritt: 25,50 Euro (im Vorverkauf)



"The Monroes" bringen Rock'n'Roll auf die Bühne im Residenzhof in Kempten. Das Quartett aus Vorarlberg macht seit nunmehr 20 Jahren gemeinsam Musik. Sie spielen Sounds der 1950er und 1960er Jahre sowie Hits der Ikonen des Rock'n'Roll.

Montag, 7. August: Best-of von Gertrud Hiemer-Haslach Einlass: 19 Uhr Beginn: 20 Uhr Eintritt: 19,50 Euro (im Vorverkauf)



Die Sängerin Gertrud Hiemer-Haslach aus Altusried (Kreis Oberallgäu) präsentiert gemeinsam mit dem Musicalstar Hannes Staffler ein Best-of ihrer letzten Publikumserfolge. Darunter Stücke aus ihren Programmen "Bella Italia", "Kempten meets Europe" und "Filmmusiknacht". Es wird außerdem ein Wiedersehen mit Sängerinnen und Sängern aus der Region geben.

Dienstag, 8. August: De Nada Einlass: 19 Uhr Beginn: 20 Uhr Eintritt: 14,50 Euro (im Vorverkauf)



Das Akustik-Trio "De Nada" verwandelt den Residenzhof in einen großen Picknick-Platz. Das Trio - bestehend aus zwei Gypsy-Jazz-Gitarren und einem Kontrabass - bezeichnet seine Musik als "mediterranean Gypsy Jazz". Daneben spielen sie neu interpretierte Klassiker der letzten 100 Jahre.

Mittwoch, 9. August: Musical-Stars unterm Sternenhimmel Einlass: 19 Uhr Beginn: 20 Uhr Eintritt: 39,50 Euro (im Vorverkauf)



Musical-Darstellerin Janet Chvatal aus Füssen, Mark Seibert ("Elisabeth" als Tod), Sabrina Weckerlin ("Die Eiskönigin" als Elsa), Bob van de Weijdeven ("Die Eiskönigin" als Hans) und Isabella Dartmann ("Ludwig2" im aktuellen Cast) präsentieren zusammen mit einer Live-Band Lieder aus den bekanntesten Musicals.

Tickets für die Kultur im Residenzhof 2023 in Kempten

Karten für das Kulturprogramm auf der Bühne am Residenzplatz in Kempten gibt es im Vorverkauf im Online-Ticketshop der Allgäuer Festwoche oder vor Ort in der Vorverkaufsstelle Berchtold Reiselounge, Residenzplatz 25 in Kempten. Dort ist auch eine Reservierung für das Eröffnungskonzert möglich. Mit einem Ticket ist der Einlass garantiert. Je nach Verfügbarkeit sind noch Tickets an der Abendkasse erhältlich, diese sind fünf bis zehn Euro teurer.

Was passiert bei schlechtem Wetter?

Alle Veranstaltungen der Kultur im Residenzhof 2023 finden unter freiem Himmel statt. Bei schlechtem Wetter können die Veranstaltungen verschoben oder abgesagt werden. Aktuelle Infos dazu gibt es zeitnah vor dem jeweiligen Konzert auf den Kanälen der Allgäuer Festwoche und der Stadt. Die aktuellen Wetter-Aussichten für das Allgäu finden Sie stets in unserer 7-Tage-Vorschau.

