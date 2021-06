Ende der Durststrecke naht: Kultureinrichtungen in Kempten öffnen wieder

Kemptener Theatersommer startet mit „Kernölamazonen“. Das Auryn Quartett kommt ein letztes Mal. Die Museen sperren auf und im Kino gibt's wieder was zu staunen.

01.06.2021 | Stand: 05:30 Uhr

Nach sieben Monaten Lockdown will das Theater in Kempten ab Donnerstag wieder durchstarten. Zum „Restart“ haben sich die „Kernölamazonen“ mit einer Mischung aus Kabarett und Revue angesagt. Die beiden Wienerinnen Caroline Athanasiadis und Gudrun Nikodem-Eichenhardt führen zur Wiedereröffnung des Stadttheaters ihr „Best of“-Programm am Donnerstag, 3. Juni, zweimal im Großen Haus auf (18 und 20 Uhr). Beim Besuch des Theaters gilt die 3G-Regel: Einlass erhält nur, wer getestet oder vollständig genesen beziehungsweise geimpft ist, erklärt Theatersprecherin Nicole Schönmetzer.