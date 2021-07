Kulturentwicklungs-Konzept für Kempten ist fertig. Was steht drin?

Zwei Jahre lang haben Kulturschaffende in Kempten gemeinsam mit dem Kulturamt ein Konzept für die Zukunft erarbeitet. Hier die wichtigsten Ergebnisse.

Nun ist klar, wie die Kulturszene in Kempten künftig aussehen soll. In einem finalen Workshop haben rund 50 Kulturakteurinnen und -akteure aus allen Sparten, Veranstalter sowie Stadtpolitikerinnen unter Federführung des Kulturamts und mithilfe der Stuttgarter Agentur Kulturgold festgelegt, was sich in den kommenden Jahren bei Kunst und Kultur ändern und entwickeln soll. Ganz oben auf dem Wunschzettel stehen mehr Räume für Proben und Auftritte, die Intensivierung von Kommunikation, Werbung, Vernetzung und Vermittlung, eine bessere Teilhabe an Kultur, die Einrichtung eines Kulturbeirats und eine Aufwertung des städtischen Kulturamts. Die Teilnehmer lobten den rund zweijährigen Diskussions-Prozess und die Ergebnisse des Kulturentwicklungskonzepts. „Gut dass der Ball ins Rollen gekommen ist“, sagt etwa Künstler und Galeriebetreiber Stephan A. Schmidt.

Wie geht die Stadtpolitik mit den Vorschlägen um?

Gespannt sind die Beteiligten, ob ihre Vorschläge und Wünsche bei der Stadtpolitik auf Zustimmung stoßen. Schon am 4. August berichtet das Kulturamt im Kulturausschuss über die Ergebnisse, eine ausführliche Vorstellung folgt am 4. Oktober. Danach berät der Stadtrat darüber und fasst Beschlüsse. Dabei werden die Stadträtinnen und Stadträte auch über mehr Personal und mehr Geld für die Kultur in der Stadt entscheiden müssen. Denn manche der vorgeschlagenen Maßnahmen sind mit den derzeitigen Ressourcen nicht zu leisten. „Da sind wir massiv unterbesetzt“, sagte Kulturamtsleiter Martin Fink auf Anfrage unserer Zeitung.

Konkrete Zahlen könne er noch nicht nennen. „Wir arbeiten uns jetzt durch alles hindurch und schauen, wo ein zusätzlicher Bedarf nötig ist.“ Laut Fink sollte ein Gutteil der Vorschläge umgesetzt werden. „Sonst wäre die Enttäuschung bei den Kulturschaffenden groß.“

Dass die Stadtpolitik, die das Kulturentwicklungskonzept vor zwei Jahren in Auftrag gab, nun ein offenes Ohr hat, das wünschen sich alle. Viele sind gleichwohl skeptisch. Grünen-Stadtrat Lajos Fischer, der beim finalen Workshop neben einigen anderen Räten anwesend war, ist dagegen zuversichtlich. „Die Stadtpolitik wird das gut aufnehmen und Ressourcen zur Verfügung stellen müssen“, erklärte er gegenüber unserer Zeitung.

Folgende Maßnahmen stehen auf der Wunschliste ganz oben:

Räume/Allgäuhalle Die freie Szene braucht dringend mehr Räume zum Proben und für Auftritte. Dabei fiel immer wieder der Name Allgäuhalle: Die meisten Teilnehmer am Kulturentwicklungskonzept plädieren für eine Nutzung des frei werdenden Gebäudes. Dort soll es Kunst und Kultur geben – niederschwellig und niederpreisig. „Die Allgäuhalle ist eine einzigartige Chance“, sagte Konzertorganisator Franz Tröger. „Ich habe die Sorge, dass die Stadt das Gebäude an andere Investoren vergibt.“

Kulturbeirat/Vernetzung Einhellig sprachen sich die Teilnehmer für die Einrichtung eines Kulturbeirats aus. Dieses Gremium könnte die Akteure untereinander besser vernetzen und als Interessenvertretung gegenüber der Stadtpolitik auftreten. Hier sieht Kulturamtsleiter Fink gute Chancen auf eine schnelle Umsetzung. Die Kosten dafür wären gering, sagte er.

Kultur-Plattform Überaus wichtig ist allen Beteiligten eine digitale Kulturplattform. Über sie sollen die Termine von Veranstaltungen in Kempten und im Idealfall im gesamten Allgäu koordiniert und bekanntgemacht werden. Sie könnte auch der Vernetzung dienen. Zudem soll die Werbung im Stadtraum intensiviert werden, etwa durch Plakatflächen und digitale Streams.

Bildung/Teilhabe Einig sind sich die Beteiligten, dass alle sozialen Gruppen und Altersgruppen in der Stadt mehr Möglichkeiten bekommen sollen, am Kulturleben teilzuhaben. Gespräche zwischen den Vereinen gehören ebenso dazu wie die Einbindung der vielen Menschen mit Migrationshintergrund.

Aufwertung Kulturamt Aus dem Kreis der Kulturschaffenden kam auch die Anregung, das Kulturamt im städtischen Hierarchie-Gefüge aufzuwerten. Am liebsten wäre vielen, wenn es einen eigenen Kulturreferenten gäbe, der direkt dem Oberbürgermeister unterstellt ist. Bisher ist das Kulturamt Teil des von Richard Schießl geleiteten „Referat Wirtschaft, Kultur und Verwaltung“. Allgemein wurde auch eine bessere Kommunikation innerhalb der Stadtverwaltung angemahnt. Dafür soll es Schnittstellen geben zwischen Ordnungsamt, Kulturamt, Jugendamt sowie Messe- und Veranstaltungsbetrieb.

