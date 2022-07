Kulturfestival in Durach: Frosch Fritzi lädt ins Zirkuszelt

Die Duracher Musikpädagogin Sandra Ade spendiert ihrer erfolgreichen Musical-Figur ein viertägiges Festival in Durach: Familienmusical, Märchen und Konzerte.

Durach Frosch Fritzi und seine Freunde vom Seerosenteich zieht es auf die grüne Wiese: In einem Zirkuszelt in Durach steigt vom 14. bis 17. Juli „Fritzis Welt Festival“. Dabei werden nicht nur Fritzi & Co. eine Zirkusshow zum Mitmachen für Groß und Klein geben. Fritzi-Erfinderin und Organisatorin Sandra Ade lädt an drei Abenden auch zu drei ganz unterschiedlichen Konzerten. „Wir wollten unbedingt wieder spielen“, erzählt Sandra Ade. Die 42-jährige Musikpädagogin betreibt in Durach die Klangkunstwerkstatt und feierte 2017 mit dem Stück „Fritzi und das Fest am Teich“ ihr Debüt als Kindermusical-Autorin. Zuletzt lockten 2019 die Musicals „Fritzi und der Zirkus“ und „Fritzi und der Nikolaus“ Familien scharenweise in die Kemptener Kultbox und ins Stadttheater. In der Corona-Zeit entwickelte Ade mit dem Marktoberdorfer Theaterpädagogen und Schauspieler Max Kinker jun. für Kinder das Video-Format „Fritzis Welt“.

Konzerte mit der Harfenistin Evelyn Huber und der Reggaeband Rootsman Fyah

Ein Fritzi-Festival schwebte Sandra Ade lange vor. Doch wegen der Corona-Pandemie zögerte sie die Planung immer wieder hinaus. Als sie sich dann dazu entschloss, waren infrage kommende Bühnen bereits ausgebucht. So entstand die Idee, ein 400 Plätze fassendes Zirkuszelt auf einer Wiese neben der Klangkunstwerkstatt aufzustellen. Nicht nur Fritzis Abenteuer sind dort zu erleben, sondern auch Konzerte mit Two in Tune, Harfenistin Evelyn Huber und der Reggaeformation Rootsman Fyah.

Fritzi-Festival im Zirkkuszelt in Durach ist ein finanzieller Kraftakt

Für Sandra Ade ist das viertägige Festival ein finanzieller Kraftakt: Die Kosten für Zelt, Technik und Gagen liegen im mittleren fünfstelligen Bereich, sagt sie. So rechnet Ade mit einem Minus, gibt sich aber optimistisch: „Vielleicht kann sich das Festival etablieren.“ Möglich werde es erst durch ein „soziales Netzwerk“ und viele freiwillige Helfer und Unterstützer. Dazu gehören Eltern der Klangkunstwerkstatt-Kinder, Fritzi-Hauptdarsteller, Ehemann Albert Ade, Max Kinker jun. und Alt-Bürgermeister Herbert Seger.

Musical "Fritzi und der Zirkus" in einer neuen Fassung mit vielen Kindern und einer Band

Das Musical „Fritzi und der Zirkus“ von 2019 wird in einer neuen Fassung zu erleben sein, erzählt Ade. 30 bis 40 Kinder stehen bei jeder der drei Vorstellungen am Samstag auf der Bühne – und eine Band mit Andreas Schütz (Piano), Martin Klee (Schlagzeug), Dirk Horeth (Gitarre), Tom Hauser (Bass) und Albert Ade (Sopransax). Am Sonntagnachmittag lädt Sandra Ade mit ihren beiden Töchtern Verena (19) und Regina (16) zweimal zur „Märchenzeit“. Mit dabei ist zudem Olga Herz, die die vier Märchen ins Ukrainische übersetzt: Jeweils 50 Prozent der Tickets gehen an geflüchtete Familien aus der Ukraine. „Die Karten sind fast alle weg“, freut sich Sandra Ade.

Das Programm von "Fritzis Welt Festival" in Durach

„Fritzis Welt Festival“ findet von Donnerstag bis Sonntag, 14. bis 17. Juli, an der Füssener Straße 16 in Durach statt (Wiese bei der Klangkunstwerkstatt).

Donnerstag (20 Uhr): Akustik-Duo Two in Tune spielt Pop- und Rockhits.

Freitag (20 Uhr): Harfenistin Evelyn Huber gibt ein Solokonzert.

Samstag: Familien-Mitmachstück „Fritzi und der Zirkus“ (11, 14, 16.30 Uhr); ab 20 Uhr spielt die Allgäuer Reggae-Formation Rootsman Fyah.

Sonntag (14 und 16.30 Uhr): Märchenzeit mit Sandra Ade. (mdu)

Karten gibt es in der Klangkunstwerkstatt in Durach, bei Uhren-Schmuck Ade in Kempten und online: www.fritziswelt.de