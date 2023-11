Ein Buch zeigt die Geschichte von Gasthöfen als Treffpunkte. Warum Kemptener Bier einst weit über die Grenzen hinaus bekannt war und welche Kämpfe es darum gab.

16.11.2023 | Stand: 16:00 Uhr

Wo lässt sich ein Buch über „Bier- und Wirtshauskultur in Schwaben und Franken“ wohl am besten präsentieren? Richtig: In einer Wirtschaft. Die Bezirksheimatpflege Schwaben und die Volkshochschule Kempten luden zur Vorstellung des Werks über das Brauerei- und Ausschankwesen in die Kulturwirtschaft in der Allgäuhalle ein. Was sonst als Lesung oft trocken und wortreich über die Bühne geht, wurde zum geselligen Abend, der bayrische Gemütlichkeit hochleben ließ. Das war Biersorten und Riesensemmelknödeln zu verdanken, aber - wie es sich für traditionelle Wirtshauskultur gehört - wurde auch zünftig aufgespielt und überliefertes Liedgut gesungen.

