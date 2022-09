Kunst am Bach in Betzigau: Herz aus Stahl von Guido Weggenmann

Bildhauer Guido Weggenmann will mit einer Plastik ein Zeichen für die Kunst setzen. Zu sehen ist das Werk bei „Kunst am Bach“ in Betzigau am 17./18. September.

10.09.2022 | Stand: 11:30 Uhr

In Betzigau gibt es wieder Kunst am Bach. Die 2900-Seelen-Gemeinde lädt wie zuletzt 2019 Künstlerinnen und Künstler aus dem Allgäu und darüber hinaus ein, ihre Werke von der Ortsmitte aus entlang des Betzigauer Baches zu präsentieren. In diesem Jahr beteiligen sich 15 Künstler und Künstlerinnen mit 17 Werken aus den Bereichen Malerei, Bildhauerei, Konzeptkunst und Land-Art. Die Kunstschau renommierter Künstler bietet neben der Natur-Galerie am etwa zwei Kilometer langen Bach auch ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit Musik, Tanz und Theater, einen Kunsthandwerkermarkt und eine Genuss-Meile mit Kulinarik.

Guido Weggenmann: Seine Plastik "Heart" ist auch eine Erinnerung an den Lockdown in der Corona-Zeit

Regelmäßig mit dabei ist auch der Kemptener Künstler Guido Weggenmann. Er gehörte schon 2004 zur Gruppe der Gründungsmitglieder von „Kunst am Bach“. Bis heute ist er aktiv und beratend für die Ausstellung im Freien tätig. Auf dem Hof seines Ateliers in der ehemaligen Gießerei in Waltenhofen steht seine fast mannshohe Plastik „Heart“ zum Abtransport nach Betzigau bereit. Es ist ein großes, menschliches Herz aus Hunderten von verzinkten Stahlplatten. Innen ist es hohl, doch wenn sich ein Betrachter nähert, fängt es zu schlagen an. Mit seinem Herz möchte Guido Weggenmann ein Zeichen für die Kunst setzen. Im Gedenken an die schwierige Lage der Künstler im Lockdown, möchte er die Vitalität und Notwendigkeit von Kunst betonen. „Das Herz, die Kreativität, die Seele, die Muse, man kriegt das nicht weg“, sagt der 42-Jährige. Kunst werde sich immer behaupten.

Kunst erzählt Geschichten und das Herz aus Stahl symbolisiert für Guido Wegggenmannn "einen Schutzraum in einer kalten Welt"

Das Herz erscheint gepanzert und geharnischt wie eine Rüstung. Für ihn symbolisiert „Heart“ einen Schutzraum in einer kalten Welt, in der Künstler und Künstlerinnen gerne auch mal vergessen werden. Dabei ist Kunst für ihn von zentraler Bedeutung. „Kunst wärmt auch dann, wenn das Lagerfeuer schon aus ist, denn Kunst kann Geschichten voller Emotionen erzählen.“

Seine Skulptur wird am Beginn des Kunstweges in der Ortsmitte gegenüber der Kirche St. Afra aufgestellt. Ganz am anderen Ende des Weges, da wo der Rundgang wieder umkehrt, steht ein ähnlich engagiertes Werk des Metallgestalters und Künstlers Markus Elhardt (65). Auch er hat seine Werkstatt in der ehemaligen Gießerei in Waltenhofen und konzipiert seine Arbeit speziell für Betzigau. Sie heißt „Zusammenstehen“ und besteht aus 70 in verschiedenen Farben bemalten Bambusstäben. Vertikal aufgestellt ergeben sie einen kleinen, bunten Wald, der für Vielfalt steht und die doch als Gemeinschaft zusammenhält.

Kunst am Bach: 17 Kunstwerke entlang des Betzigauer Bachs und ein buntes Markttreiben mit Musik und Theater

„Kunst am Bach“ findet vom 17. bis 18. September in Betzigau statt. 15 Künstlerinnen und Künstler präsentieren entlang des Baches zeigen 17 Arbeiten, über 30 Kunsthandwerker sind mit Ständen vertreten. Dazu gibt es ein Unterhaltungsprogramm und Aktionen für Kinder. Landrätin Indra Baier-Müller und Bürgermeister Roland Helfrich eröffnen am 17. September um 14.30 Uhr die Veranstaltung.

Beteiligte Künstler: Jutta Hedwig Schöffl, Guido Weggenmann, Cornelia Brader, Kristina Johlige Tolstoy, Max Schmelcher, Lioba Abrell, Marco Schuler, Josef Lang, Silvia Lobenhofer-Albrecht, Daphne Kerber, Christina Lindl, Agnes Keil, Begoña Crespo Vidal, Michael von Brentano und Markus Elhardt.

Öffnungszeiten: Die Kunstschau ist geöffnet am Samstag, 17. September, von 14 bis 23 Uhr und am Sonntag, 18. September, von 10 bis 21 Uhr (Zutritt nur mit gültigem Armband; es gilt auch für den Kunsthandwerkermarkt).

Kunsthandwerkermarkt: Über 30 Kunsthandwerkerinnen und -handwerker präsentieren ihre Produkte, darunter Glasarbeiten, Holz-, Papier- und Designer-Schmuck, Metallkunst, Drechsel- und Töpferarbeiten, Gestricktes und Gefilztes, und Deko-Artikel (17. September von 14 bis 18 Uhr, 18. September von 10 bis 18 Uhr).

Bühnenprogramm: Auf zwei Bühnen treten auf: Tanzgruppen, Blaskapellen, Bands, Chöre, Liedermacher, Theaterspieler und Zauberer.

Kinderprogramm: Entenrennen, Bücher-Flohmarkt, Bogenschießen, Heuhüpfen, Goldschürfen und Zirbenholzschnitzen.

Genusspromenade: Betzigauer Vereine bieten Kulinarisches.

Betzigauer Vereine bieten Kulinarisches. Infos gibt es online unter www.kunstambach-betzigau.de

