Kunst nur noch in abgespeckter Version? Kemptener Kultur muss mit Kürzungen rechnen

Die Stadt ist auf Sparkurs: Nun nehmen die Kemptener Räte die Kunstnacht ins Visier. Sie soll im Jahr 2024 in reduziertem Umfang stattfinden.

14.10.2023 | Stand: 17:00 Uhr

8000 Menschen zogen vergangenes Jahr bei der Kunstnacht durch Kempten und bestaunten Ausstellungen, Tänze, Live-Performances oder griffen selbst zum Pinsel. 2024 soll die Veranstaltung wieder stattfinden – 85.000 Euro will die Stadt für die Umsetzung bereitstellen. Diese Kosten sorgten nun für Diskussionen im Kulturausschuss des Stadtrats. „So viel Geld für eine Nacht. Können wir uns das wirklich leisten?“, fragte etwa Ratsmitglied Michael Hofer (UB/ÖDP).

Stadt Kempten will sparen und schiebt Kulturprojekte auf

Schon zu Beginn der Sitzung stellte Oberbürgermeister Thomas Kiechle klar: Es wird Einschnitte geben beim Kultur-Budget für das kommende Jahr. Kiechle: „Das Augenmerk kann nicht auf weiteren Ausgaben liegen, wenn dann auf Kürzungen.“

Viel Platz für weitere Einsparungen lässt der Haushalt, den Kulturamtsleiter Martin Fink dem Gremium vorstellte, nicht. Einige Vorhaben wurden bereits zurückgestellt, sagte auch OB Kiechle. So werde etwa das Projekt unter dem Namen Kulturplattform nicht forciert, stattdessen bleibt die Internetseite „Kulturlieferdienst“ auf ihrem aktuellen Stand. Sonderausstellungen im Hofgarten- und Fürstensaal wird es – anders als dieses Jahr – außerdem nicht während der Allgäuer Festwoche geben, was 45.000 Euro weniger Ausgaben im Vergleich zum Vorjahr bedeutet.

Statt einer Kunstnacht 2024 ein Tag der offenen Ateliers?

Dass eine Kunstnacht auch in reduzierter Form stattfinden könnte, brachte Annette Hauser-Felberbaum (Freie Wähler) ein, Kulturbeauftragte des Stadtrats. Ihre Idee: Ein neues Konzept vergleichbar mit einem Tag der offenen Ateliers und ergänzt durch einen Preis, mit dem Künstlerinnen und Künstler ausgezeichnet werden könnten. Dass es ein neues Konzept geben muss, sei ihm bewusst, sagte Kulturamtsleiter Fink: „Aber mit welchem Ziel?“

An 66 Ausstellungsorten im Stadtgebiet konnten Gäste der Kunstnacht im vergangenen Jahr Malerei, Musik, Tanz und Theater erleben. Was damals auffiel: Das Programm zog besonders viele junge Besucherinnen und Besucher an. Stadtrat Andreas Kibler (Freie Wähler) sagte: „Es ist ganz schön viel geboten für so wenig Zeit.“ Auch Kunstschaffende haben laut Fink in der Vergangenheit die Rückmeldung gegeben, dass die Zeit kaum ausreiche, und sich deshalb eine Verlängerung gewünscht. Fink: „Haben wir dann aber eine Anfrage gestellt, ob sie den Ort auch einen weiteren Tag bespielen können, kam oft eine Absage.“

"Spektakel gehört zum Konzept" der Kemptener Kunstnacht

Eine Weiterentwicklung der Kunstnacht zum Beispiel auf zwei Tage sei seitens der Künstlerinnen und Künstler also schwer leistbar. Dass quer durch die Stadt Lichtinstallationen, interaktive Vorführungen oder aufsehenerregende Kunstwerke zu sehen sind, ist aus Sicht von Kulturamtsleiter Fink aber Teil der Identität der Kunstnacht. „Spektakel gehört zum Konzept, und die vielen Möglichkeiten begeistern die Gäste auch“, sagte er. Die Anregungen und Ideen der Ratsmitglieder will er aber mit in die weiteren Planungen für die Kunstnacht nehmen.

Der Bericht über den Haushalt des Kulturamts diente als Information für die Ausschussmitglieder und fließt in die Haushaltsberatungen des Stadtrats ein. Als Großprojekt stellte Fink unter anderem „Courage“ vor, das zum Gedenken an den Bauernkrieg 1525 überregional initiiert wurde, und für das im Haushalt insgesamt 95.000 Euro vorgesehen sind – etwa für Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen. Barbara Haggenmüller (Grüne) sagte: „Dass es hierbei viele Schulprojekte zum Thema Demokratie gibt, halte ich angesichts der aktuellen Entwicklungen für besonders wichtig.“ Ein Römerfest wird es im Jahr 2024 nicht geben.