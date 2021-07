22 Allgäuer Künstler haben sich mit Schneepfählen beschäftigt. Barbara Wolfart zeigt die Werke in Sibratshofen. Darunter ist Feinsinniges und Komisches.

Im Motorsport gibt es die „Pole Position“, im Nachtclub den „Pole Dance“ und in Sibratshofen nun „Pole Art“ – Pfosten-Kunst also. Was 22 Allgäuer Künstlerinnen und Künstler aus gemeinen Schneepfählen gemacht haben, wie sie die Holzstangen zu teils komischen, feinsinnigen und fantastischen Kunstwerken verwandelt haben, das können Interessierte noch bis 31. Juli bei einer Freiluft-Ausstellung in Sibratshofen entdecken.