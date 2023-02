Kunstakademie Allgäu in Betzigau ist unter neuer Flagge

Gemeinde Betzigau gibt Trägerschaft der Kunstakademie Allgäu an Firma „art & friends“ ab. Leiterin Stöckelmaier bietet ab 1. April 103 Kunstkurse mit Profis an.

12.02.2023 | Stand: 14:30 Uhr

Seit 15 Jahren bietet die Kunstakademie Allgäu in den Räumen der ehemaligen Weberei Mayensohn in Hochgreut (Gemeinde Betzigau) alljährlich ein breites Spektrum an Kunstkursen an. Ob Acryl, Aquarell oder Öl, Papier, Holz, Stein oder Metall, abstrakt oder gegenständlich – Profi-Dozenten aus der Region und von weither unterrichten Anfänger wie Fortgeschrittene. Bislang hatte die Gemeinde Betzigau die Trägerschaft übernommen. Das ist nun Geschichte. Das Unternehmen „art & friends“ aus Bochum kümmert sich nun um die Kunstakademie.

Unter dem Markennamen „artistravel“ bietet das Bochumer Unternehmen seit 2010 Mal, Schreib- und Fotokurse an – von Sylt bis zum Bodensee und von der Bretagne bis Mallorca. Mit der Kunstakademie Allgäu, die im April ihre Türen wieder öffnet, will „art & friends“-Geschäftsführer Sebastian Grütz eine Angebotslücke im Süden der Republik schließen.

„Alles soll beim Alten bleiben“, sagt Geschäftsführer Sebastian Grütz von "art & friends".

„Alles soll beim Alten bleiben“, sagt Grütz im Gespräch mit unserer Redaktion. Die Verantwortlichen der Kunstakademie Allgäu, allen voran Leiterin Christiane Stöckelmaier, würden hervorragende Arbeit leisten, betont der 58-jährige studierte Designer und Betriebswirt. Unter dem Künstlernamen Sebastian Gothe arbeitet er auch als Kunst-Dozent für „artistravel“. Auf Youtube gibt es von ihm zahlreiche Tutorials zum Thema Zeichnen und Malen.

Bereits 2016 war Grütz auf die Kunstakademie Allgäu aufmerksam geworden, doch eine Zusammenarbeit wollte sich damals nicht ergeben. Nun hatte sich die Situation geändert. „Wirtschaftliche Betrachtungen“ hatten die Gemeinde Betzigau bewogen, nach einem geeigneten Partner für die Kunstakademie zu suchen, berichtet Bürgermeister Roland Helfrich im Gespräch. Erste Adresse war für ihn dabei „art & friends“.

In der ehemaligen Weberei Mayensohn in Hochgreut bei Betzigau ist die Kunstakademie Allgäu beheimatet. Bild: Felix Ebert

Bis Corona kam, sei die Kunstakademie erfolgreich unterwegs gewesen, sagt Roland Helfrich. 2021 musste die Gemeinde ein Minus von 17.000 Euro begleichen. „Uns war klar: Wenn wir das so weiterführen, schreiben wir wohl negative Zahlen“, sagt Helfrich. Diese Meinung habe auch der Gemeinderat vertreten. Nicht nur die Folgen der Pandemie spielten eine Rolle, sondern auch die „wirtschaftlich unsicheren Zeiten“. Helfrich spielt dabei auf die gestiegenen Energiekosten an. Das Gebäude der Akademie, die in einer ehemaligen Fabrikhalle untergebracht ist, gehört einem Privatmann. Es sei nicht isoliert und verfüge über „keine energetische Voraussetzungen“. Angesichts des frühen Kursbeginns im oft noch kühlen März hätte die Gemeinde künftig mit hohen Unterhaltskosten rechnen müssen.

2007 hatte die Gemeinde Betzigau für 70.000 Euro die Fabrikhalle in Hochgreut für einen Akademiebetrieb nutzbar gemacht. Dank des großen Engagements der früheren künstlerischen Leiterin Irmi Obermeyer und ihrem Mann Wolfgang habe sich die Kunstakademie Allgäu (bis 2013 „Kunstwerkstatt Allgäu“) bei Künstlerinnen und Dozenten einen sehr guten Namen gemacht, sagt Helfrich. Die Gemeinde übernahm als Träger die Verwaltung und Kursbuchung. Das vernetzte Unternehmen „art & friends“, das über „artistravel“ jährlich 900 Kreativ-Reisen anbietet, könne aber die Kunstakademie besser am Markt etablieren als eine Gemeinde, erklärt Helfrich.

Der spätere Kursbeginn im April ist eine Reaktion auf die gestiegenen Energiekosten, sagt Akademie-Leiterin Christiane Stöckelmaier. Los geht es am 1. April mit zwei Kursen von Elisabeth Bader (Spielerisch zur gelungenen Abstraktion) und Amrei Müller (Kalligraphie). Insgesamt bietet die Kunstakademie 103 Kurse in den Bereichen Malerei, Zeichnen und Bildhauerei an. Mit dabei sind zahlreiche bekannte Dozentinnen und Dozenten und einige neue aus dem „artistravel“-Portfolio, etwa Jupp Linssen, Thomas Beecht, Renata Schepmann, Editha Tarantino, Sabine Ziegler und Anita Hörskens. Es gibt auch Workshops außerhalb des Allgäus: Bernd Mechler lädt dreimal zu den Ateliertagen Düsseldorf (April, August, Oktober) und Markus Lörwald und Daniela Schlüter bieten Drucktage in Coesfeld-Lette an (September).

Dozenten und Kurse 2023 (Auswahl)

Malerei (abstrakt): Elisabeth Bader, Joram von Below, Barbara Ehrmann, Bernard Lokai, Cesare Marcotto, Irmi Obermeyer, Bogdan Pascu, Robert Süess, Dagmar Wassong.

Malerei (realistisch): Thomas Beecht, Andreas Claviez, Sid Gastl, Edith Oellers, Ransome Stanley, Editha Tarantino.

Aquarell: Willi Fikisz, Brigitte Guhle, Gerhard Hillmayr, Jutta Höfs, Uli Hoiß, Peer Kriesel, Martin Lutz, Sabine Nögel, Anita Ulrich, Sabine Ziegler.

Zeichnen: Stefan Bachmann (Akt), Johannes Buchholz (Unter freiem Himmel), Anja Eichen und Amrei Müller (Kalligrafie), Georg Kleber (Modell/Selbstporträt), Katrin Roeber (Schnell und frei), Piotr Sonnewend (Akt, Porträt), Tanja Wilking (Akt).

Bildhauerei: Richard W. Allgaier (Holz), Elisabeth Bader (Papier und Draht), Uta Beckert (Büste), Markus Elhardt (Metall), Silvia Jung-Wiesenmayer (Stein), Dorothea Klug (Keramik), Amrei Müller (Betonguss), Anna Schaberick (Bronze, Zement), Guido Weggenmann (freies Modellieren), Elke Wieland (Stein).

Diverses: Rania Akl (Papier), Bettina Egli-Sennhauser (Kaltwachs), Sabine Kinder (Draht und Naht), Kremer Pigmente (Pigmentherstellung), Sophie Schmid (Buchbinden).

Infos und Anmeldung unter Telefon 0831/575 02 25, online unter www.kunstakademie-allgaeu.de (den Katalog gibt es als Download).