Was bedeutet Dorfleben? Buchenberger zeigen ihre Gedanken dazu in einer Kunstausstellung

Viele Menschen machen ein Dorf: Was Zusammenleben für sie bedeutet, zeigen Buchenberger mit Ausstellung. Auch Kinder präsentieren Selbstgebautes und Malereien.

29.11.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Ein Fuchs, der aus dem hohen Gras hervorlugt. Weggefährte nennt ihn die Künstlerin, die das Bild gemalt hat. Fotografien angeordnet auf Holzklötzen zeigen historische Fotografien vom Maibaum-Aufstellen oder Maskenzug. Nur zwei von 52 Bildern, Fotografien, Skulpturen und Installationen, die derzeit in den Räumen der Hoimat Genusskäserei in Eschach unter dem Motto "Dorfleben" zu sehen sind. Tabea Rist und Kathleen Dodenhöft gründeten im März einen Verein für Buchenberg mit dem schlichten Namen „Dorfverein“. Mit einer Kunstausstellung starten sie nun ihr erstes großes Projekt.

Neuer Dorfverein will Lücke in Buchenberg schließen

Sowohl ansässige als auch Künstlerinnen und Künstler aus der Region reichten ihre Werke ein. Die Ausschreibung stellte außer dem Thema Dorfleben nur eine weitere Bedingung: In den Kunstwerken soll sich ein grelloranges Element wiederfinden. Ob Landschaft, Tierbild, Holzrelief mit Fotos, Hinterglasmalerei oder Schmuckstück: In jeder künstlerischen Äußerung leuchtet offen oder versteckt ein solcher Akzent.

Die einfallsreichen Werke und Objekte zogen nun viele Besucherinnen und Besucher an. Mit der Vernissage ist der Dorfverein seinem Ziel ein gutes Stück näher gekommen, Plattform zum Netzwerken und einen Rahmen für Veranstaltungen zu bieten. Tabea Rist sagt: „Darüber hinaus soll der Dorfverein auch dem Zusammenhalt der Gemeinde dienen und ein Bindeglied für alle sein.“ Gemeinsam mit Kathleen Dodenhöft möchte sie Aktionen ins Dorf bringen, die andere Vereine nicht abdecken. Dazu gehört auch diese Kunstaktion. Sie habe sie initiiert, weil sie es als wohltuend empfindet, in Ausstellungen zu gehen und sich auf Schönes zu konzentrieren, erzählt Rist. Schon früh sei sie durch ihr Elternhaus mit Musik und Kunstveranstaltungen kulturell geprägt worden. Ihr Vater Wolfgang Schneider ist seit mehr als zwei Jahrzehnten Mitglied im Freien Kunstverein Kempten.

Auch Kinder und Familien stellen Kunstwerke aus

Symbolisch für den verbindenden, sozialen Ansatz des Vereins steht das Gemeinschaftsbild, das auf dem Herbstmarkt in Buchenberg entstanden ist. Dort haben Bürgerinnen und Bürger auf einer Leinwand bunte Quadrate gestaltet, die sich wie ein Mosaik zu einem riesigen Bild zusammenfügen. Gäste der Ausstellung in der Scheune der Genusskäserei Hoimat können das Bild ersteigern und in einer Box ein Gebot abgeben. Ein Teil des Erlöses soll dem Dorfverein zu Gute kommen.

Nicht nur erfahrene Künstler haben Werke eingereicht, auch Kinder stellen ihre bunten Gedanken zum Dorfleben aus. Schreiner Stefan Heinle zum Beispiel baute gemeinsam mit seinen Söhnen Lukas und Felix aus entrindeten und nicht weiter bearbeiteten Ästen eine Sitzbank, die Mensch und Tier zusammenbringen soll. Jeder kann jeden auf der Bank treffen; im knallorangenen Nisthäuschen können auch Vögel dazukommen.

Christian Keck zeigt Fotografien aus viele Jahren

Besonders freut sich Tabea Rist, dass in der Ausstellung zum ersten Mal die Fotos von Christian Keck in einer Diashow gezeigt werden können. Er fotografiert leidenschaftlich gerne und ist bei fast allen Ereignissen in der Gemeinde Buchenberg mit seiner Kamera dabei. Sein geübtes Auge fängt alles ein, was sich im Leben einer Gemeinde so tut. Seine Schnappschüsse zeigen Segnungen, Straßeneröffnungen, Sternsinger, Alphornbläser, Redner und vieles mehr.

Die Ausstellung, in der viele Werke zum Verkauf stehen, schließt im Rahmen des Buchenberger Adventskalenders am 8. Dezember mit weihnachtlichem Gesang und Massenchor zum Mitsingen.

Info: Ausstellung zu den regulären Öffnungszeiten der Hoimat Genusskäserei: Montag, Donnerstag und Freitag von 13 bis 17 Uhr, Samstag und Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Dienstag und Mittwoch ist Ruhetag.