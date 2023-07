Kunstpreis der Stadt Kempten: Elke Dreier aus dem Unterallgäu ausgezeichnet

Elke Dreier erhält Kemptener Kunstpreis. Raffiniert übersetzt die 38-Jährige eine Zeichnung am Computer auf Stoff. Welche Oberallgäuer ausgezeichnet wurden.

Viele Jahre lebte Elke Dreier in München. Dort studierte sie Bildhauerei, schuf Werke, stellte allein und in Gruppen aus, erhielt Stipendien und Preise. Seit einem Jahr ist sie zurück in Babenhausen, wo sie aufwuchs. Erstmals reichte sie nun eine Arbeit zur Festwochen-Ausstellung ein – und erhielt prompt den Kunstpreis der Stadt Kempten, die bedeutendste Auszeichnung im Bereich der Bildenden Kunst in unserer Region und dotiert mit 5000 Euro.

Die gelernte und studierte Bildhauerin hat den Preis jedoch nicht mit einer dreidimensionalen Arbeit gewonnen. Das ausgezeichnete Werk besteht aus zwei bedruckten Stoffbahnen in Körpergröße. Den tiefblauen Grund strukturiert eine sehr reduziert wirkende Grafik, die bei genauerem Hinsehen den Faltenwurf eines Kleidungsstücks darstellen könnte. Dreier selbst wollte mit der Zeichnung, die sie am Computer erstellte und die sie zum Drucken an einen Spezialisten weitergab, eine Anleitung zum Massieren andeuten – deshalb auch der Titel „Massages“.

Die Preisträger der Kunstausstellung in Kempten 2023 und ihre Werke: (von links) Jonas Maria Ried, Elke Dreier, Agathe Haslach, Begona Crespo Vidal. Bild: Matthias Becker

Die siebenköpfige Experten-Jury um Kemptens Oberbürgermeister Thomas Kiechle wählte dieses Kunstwerk aus einem Feld von 271 Arbeiten an die die Spitze. 157 Kunstschaffende, davon 84 Frauen und 73 Männer, hatten Arbeiten bei der Stadt Kempten eingereicht. 60 Werke von 52 Kunstschaffenden nahm die Jury die Ausstellung, die ab dem 12. August im Hofgartensaal der Kemptener Residenz zu besichtigen ist. Ein Gutteil davon ist Malerei, und diesmal sind immerhin zwei Videoarbeiten dabei, eine im Allgäu immer noch unterbelichtete Kunstform. Die Jury, der auch drei Vertreter des Berufsverbandes Bildender Künstler Allgäu/Schwaben-Süd angehörten, wählte neben Elke Dreier noch drei weitere Preisträgerinnen und Preisträger aus.

Agathe Haslach aus Maria Rain ( Oberallgäu

Agathe Haslach hat den Thomas-Dachser-Gedenkpreis für das zweiteilige Gemälde "Morgenstille" erhalten. Bild: Matthias Becker

Jonas Maria Ried, der 2021 den Fischer-Kunstpreis in Marktoberdorf bekam, erhält nun den Förderpreis der Kemptener Zorn-Stiftung (3000 Euro). Der 34-jährige Weitnauer (Oberallgäu) überzeugte die Jury mit zwei Videoarbeiten zur Kulturlandschaft, die sie als formal und in der technischen Umsetzung als perfekt ansah.

Jonas Maria Ried aus Weitnau gewann den Förderpreis der Zorn-Stiftung. Bild: Matthias Becker

Begoña Crespo Vidal bekommt das mit 2000 Euro dotierte Ausstellungsstipendium der Sparkasse Allgäu. Die 66-Jährige aus Betzigau (Oberallgäu) hat „mit hoher Könnerschaft“ (Jury) eine Keramikarbeit mit dem ironischen Titel „Of course I still love you“ eingereicht, die ihren eigenen Worten zufolge auch von der „barocken Lust am Untergang“ erzählt.

Begona Crespro Vidal erhält das Stipendium deer Sparkasse Allgäu. Bild: Matthias Becker

Eine hohe Könnerschaft attestiert die Jury auch der neuen Kunstpreisträgerin Elke Dreier. Sie kommt aus der Holzbildhauerei, und ihr ist das Handwerkliche wichtig. Aber sie hat noch ein anderes Anliegen: die Körperlichkeit von Sprache und Schrift, die sich dieser Anleitung fürs Massieren manifestiert. Das ist Kunst, die sich gegen die Auflösung des Materiellen in Zeiten künstlich generierter Texte wendet.