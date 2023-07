Kunstschaffende in und um Kempten zeigen, wie sie arbeiten

Künstlerinnen und Künstler öffnen am kommenden Wochenende ihre Ateliers. Man kann sie besuchen, ihre Arbeit kennenlernen, mit ihnen Gespräche führen.

04.07.2023 | Stand: 11:45 Uhr

Elf Künstlerinnen und Künstler aus Kempten und Umgebung öffnen am Wochenende 8./9. Juli 2023 ihre Arbeitsräume. Sie beteiligen sich an der Aktion „Offene Ateliers im Allgäu“ des Berufsverbands Bildender Künstler Allgäu/Schwaben-Süd, bei der insgesamt 31 Kunstschaffende aus der Region mitmachen (wir berichteten). Dabei sollen Kunstliebhaber und Interessierte Einblicke in die Arbeitsräume von Künstlerinnen und Künstlern erhalten, ihre Werke und ihr Schaffen kennenlernen sowie Gespräche mit ihnen führen können. Geöffnet sind die Ateliers am Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 18 Uhr.

Folgende Kunstschaffende beteiligen sich in Kempten und Umgebung:

Kempten Angelika Böhm-Silberhorn (Goethestraße 39) mit Malerei

Kempten Begoña Crespo Vidal (Kleiner Kornhausplatz 1) mit Malerei, Objekten, Keramik und Glas

Kempten Jürgen Meyer (Wartenseestraße 6) mit Malerei und Zeichnung

Altusried Uwe Neuhaus (Opprechts 2) mit Malerei und Objekten

Auch Uwe Neuhaus macht bei der Atelier-Aktion am Wochenende mit. Bild: Matthias Becker

Wiggensbach Stephan Rustige (Trunzen 5) mit Malerei, Skulpturen, Objekten und Materialbildern

Waltenhofen Lucie Sommer-Leix (Kemptener Straße 5) mit Bildhauerei und Malerei

Bad Hindelang Ulrike Rüttinger (Heulandweg 23) mit Textilkunst

Sonthofen Stefan Fischer (Albrecht-Dürer-Straße 3) mit Kunst-Fotografie

Engerazhofen Agnes Keil (Engelboldshofer Straße 12) mit Bildhauerei

Sibratshofen Anita Kreck (Im Kreuztal 6) mit Malerei und Grafik

Sibratshofen Barbara Wolfart (An der Kugel 14) mit Malerei und Objekten

Eine Liste aller Teilnehmenden sowie ihrer Ateliers findet man auf der Internetseite des Berufsverbands (kunstinschwaben.de/ausstellungen).