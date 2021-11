Kuriose Schilder in Kempten: Wer lässt die Menschen so schmunzeln?

Skurriles Eigenleben am St.-Mang-Platz: Tafeln mit der "Stadtführung der alternativen Geschichte" bringen Bewohner und Passanten zum Lachen. Eine Spurensuche.

01.11.2021 | Stand: 17:00 Uhr

Glaubt man den Schildern, die auf dem St.-Mang-Platz und den angrenzenden Straßen urplötzlich aufgetaucht sind, ist die Geschichte der Stadt Kempten weit ungewöhnlicher als bisher angenommen. So sei etwa die Kirche von Martin Luther selbst erbaut worden und zeitweise an einen Lakritz-Fabrikanten untervermietet gewesen. Bud Spencer und Terence Hill hätten sich bei Dreharbeiten regelmäßig auf einem Bänkchen ausgeruht. Max und Moritz seien in der Bäckerstraße eingebrochen. Und die Mehlstraße hätte ihren Namen aufgrund einer Explosion in einer Bäckerei in der Bäckerstraße bekommen.