Kuriose Situation für Oberallgäuer Waldbesitzer: Preise ziehen an, Einschlag ist beschränkt

Nicht nur der hohe Holzpreis ist bei den Oberallgäuer Waldbesitzern Thema. Bei Begehnungen spricht die Vereinigung auch über Schadensfälle oder Waldwege.

Wegen der großen Schadensereignisse im Wald im vergangenen Jahr trat im April eine Einschlagsbeschränkung in Kraft (wir berichteten). Für die Waldbesitzer zur Unzeit, nachdem endlich die Preise angezogen hatten. Inzwischen wurde unter bestimmten Voraussetzungen eine Bagatellgrenze erlassen, die vor allem kleineren, nicht buchführungspflichtigen Waldbesitzern helfen kann.

Preise für Schnitt- und Rundholz steigen weiter: Das nutzen auch Oberallgäuer Waldbesitzer

In der Waldbesitzervereinigung (WBV) Kempten mit über 1700 Mitgliedern mache deren Anteil nahezu zwei Drittel aus, sagt Vorsitzender Franz Prestel. Details dazu werden unter anderem erörtert in der Jahresversammlung am Samstag, 17. Juli, 13.30 Uhr, in der Festhalle Dietmannsried. Das Gebiet der WBV Kempten erstreckt sich von Sulzberg bis Dietmannsried und Kimratshofen bis Wildpoldsried.

Durch den nach wie vor boomenden Schnittholzmarkt ziehen auch die Preise beim Rundholz an. Für Fichten Fixlängen (Stärkeklasse 2B, Qualität B) liege der Preis aktuell bei rund 90 Euro pro Festmeter. Wer die gute Preissituation ausnutzen möchte, kann sich an die WBV-Geschäftsstelle wenden.

Nachhaltiges Holz und Biotopbäume: Oberallgäuer Waldbesitzer treffen sich zu Begehungen

Bauen mit nachwachsendem und nachhaltigem Holz werde in den kommenden Jahren und Jahrzehnten immer wichtiger. Da sind sich CSU-Regionalpolitiker sicher. Landtagsabgeordneter Eric Beißwenger und Bundestagskandidatin Mechthilde Wittmann setzten sich ein für eine Entschärfung der aktuellen Einschlagsbeschränkung, wenigstens für Waldbesitzer bis 50 Hektar, heißt es in einer Mitteilung.

Verschiedene Waldbegehungen stehen bevor. Am Dienstag, 15. Juni, 19.30 Uhr, geht es um Wiederaufforstung nach Schadereignissen, Naturverjüngung sowie Biotopbäume und Totholz. Angesprochen werden auch die Fördermöglichkeiten. Treffpunkt ist der Parkplatz zwischen Moosbach und Untermoos. Am Donnerstag, 24. Juni, 19.30 Uhr stehen Voranbau und Jugendpflege im Mittelpunkt. Treffpunkt ist der Parkplatz zwischen Bruderhöfe und Schmidberg.

Am Donnerstag, 15. Juli, 19.30 Uhr, geht es um den Waldwegebau und Fördermöglichkeiten. Treffpunkt ist in Ermengerst hinter der Firma EK-Pack Folien.

Vorherige Anmeldung zu den einzelnen Begehungen ist notwendig, telefonisch unter der Nummer 08373/921409-0.

