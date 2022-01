Kurioses aus dem Kaffeesatz: Erstaunliches über 2022 in und um Kempten

Windräder auf Hochhäusern, doch noch eine Seilbahn für Kempten und ein ominöses Maibaum-Gutachten: Ein nicht ganz ernst gemeinter Ausblick auf 2022.

02.01.2022 | Stand: 05:30 Uhr

So schnell wird es mit dem Baugebiet Halde-Nord doch wieder nichts: Archäologen haben auf dem Gelände Ruinen der Römer gefunden. Angeblich wurde auf dem Areal einst eine geheime Außenstelle der Cambodunum-Schatzkammer eingerichtet. Tonnenweise Gold sollen dort in Form von Käse-Laiben lagern. Böse Zungen behaupten, dass das schon früh bekannt gewesen sei. So seien zumindest die hohen Grundstückpreise zu erklären. Die Stadt hat nun eine Expertenkommission einberufen, die eine Machbarkeitsstudie für ein alternatives Baugebiet in Auftrag geben soll.

Wie geht es 2022 mit dem ÖPNV im Allgäu weiter?

Die Studie für den Verkehrsverbund Oberallgäu/ Ostallgäu wird abgesagt. Stattdessen gibt es eine Voruntersuchung für eine Machbarkeitsstudie sowie einen Überprüfungsantrag zur Sichtung der Förderkulisse bezüglich eines rein durch Muskelkraft betriebenen Nahverkehrs. Die Fuhrwerke könnten vorhandene Straßen sowie Gleise nutzen. Statt Pferden würden sich aus regionalen Gründen Rinder als Zugtiere anbieten. Außerdem könnten diese ihre oft kritisierte CO2-Bilanz verbessern, indem sie die dieselbetriebenen Züge und Busse ersetzen. Das könnte wiederum positive Auswirkungen auf das Bild der Region nach außen und damit auf den Tourismus haben.

Wildpoldsried startet neues innovatives Projekt gegen den Flächenfraß

Wer, wenn nicht die innovative Gemeinde Wildpoldsried, könnte die drängenden Probleme Flächenfraß und Energiewende auf einen Streich erledigen? In Bürgerworkshops zum „Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzept“ entsteht die Idee, als Neubaugebiete künftig ausschließlich einzelne Grundstücke auszuweisen. Dort wird zehnstöckig gebaut, mit dem Vorteil, auf dem Dach ein Windrad anbringen zu können. Das gibt sogar ein Fleißbildchen beim European Energy Award.

Die Seilbahn für Kempten kommt nun doch - oder?

Und sie kommt doch. Die Seilbahn ist tot, es lebe die Seilbahn im Jahr 2022. Man höre und staune: Die Freien Wähler und Grünen haben klammheimlich beantragt, das Gutachten doch noch zu Ende bringen zu lassen. Der Hintergrund: Allianz und CSU wollen wieder zueinander finden – und auf konstruktives Miteinander setzen.

Was Impfquote, Wolf und Schrecksee miteinander zu tun haben

Eine gute Nachricht: Weil Kempten und das Oberallgäu bei der Impfquote nach wie vor durch niedrige Zahlen glänzt, hat sich der Wolf zuletzt nicht mehr blicken lassen. Ihm ist nicht wohl dabei. Damit können Urlauber wieder sorgenlos am Schrecksee übernachten. Viel mehr Möglichkeiten bleiben ihnen auch nicht: Wegen der niedrigen Impfquote rollt schon die siebte Welle über das Allgäu und Hotels sind mal wieder geschlossen …

Windräder im Oberallgäu? Klar!

Dietmannsried und Durach wollen neue Windkraftanlagen bauen, allerdings gibt es Gegenwind: Touristiker erhoffen sich viel vom Klimawandel, weil es traditionelle Italienurlauber im Süden dann nicht mehr aushalten und lieber ins Allgäu reisen. Als Maximallösung einigt man sich deshalb auf Windräder, die eineinhalb Meter über den Boden reichen. Klimabewusste Bürger sowie Mitglieder der Gemeinderäte wechseln sich ab, in die Rotoren zu pusten. Vom Allgäuer Klimafonds gibt es dafür eine Ehrenamtspauschale.

Wenn dies mal nicht ein Windrad ist? Zumindest ein ganz kleines. Bild: Matthias Becker

Strampeln gegen den Klimawandel - dann doch lieber....

Um den Kampf gegen den Klimawandel noch stärker voranzutreiben, stimmt der Kemptener Stadtrat – auf Antrag von Future for Kempten – dafür, dass die Industrieunternehmen künftig ihren Energiebedarf selbst erradeln müssen. Strenge Auflage ist, dass diese körperliche Arbeit ausschließlich von Führungspersonal und nicht von Angestellten erledigt werden muss. Weil die Geschäftsführer und Geschäftsführerinnen diese außerordentliche Menge an Strom und Wärme nicht erreichen, sehen sie sich gezwungen, ihren Verbrauch innerhalb kürzester Zeit drastisch zu senken.

Allgäuer Festwoche und die Agrarschau fusionieren

Omikron hin oder her: Ein drittes Mal soll die Allgäuer Festwoche nicht ausfallen. Weil im neugestalteten Stadtpark die nun vom Robert-Koch-Institut (RKI) empfohlenen Mindestabstände von 2,37 Metern zwischen Besuchern nicht mehr eingehalten werden können, weicht die Festwoche nach Dietmannsried auf das Gelände der Agrarschau aus. Neben Hygiene-Voraussetzungen der größte Vorteil: Dort verunreinigen keine Krähen die Erfrischungsgetränke. Aufgrund der positiven Erfahrungen bleibt die Festwoche nun in Dietmannsried, praktischerweise hieß sie ja ohnehin nie „Kemptener Festwoche“. Mit dem Ringbus Richtung Altusried und Haldenwang ist die ÖPNV-Anbindung fast so gut wie in der Allgäumetropole.

Haben wir hier den trockengelegten Rottachspeicher entdeckt? Bild: Matthias Becker

Wohnungsnot und der ewige Streit um Zweitwohnungen - es gibt eine Lösung

Die Gemeinde Oy-Mittelberg hat immer noch mehr Ärger mit Zweitwohnungsbesitzern. Irgendwann beginnt die Kommune heimlich, den Wasserspiegel des Rottachspeichers abzulassen, um die so trockengelegten „Baugrundstücke in exquisiter Seelage“ den Zweitwohnungsbesitzern zum Tausch für ihre Immobilien im Ort anzubieten. Der Plan: Sobald der Tausch vollzogen ist, wird der Wasserspiegel wieder angehoben und der Anteil an Zweitwohnungen in der Gemeinde entwickelt sich indirekt proportional zum Wasserstand. Die ewigen Diskussionen hätten dann hoffentlich endlich ein Ende, so die Idee. Allerdings verzögert sich das Projekt, weil laut Satzung der 2021 gegründete Oyer Klimaschutzbeirat im Verfahren eine Stellungnahme abgeben müsste – und der ist immer noch nicht im Amt.

2022 Neuwahlen im Oberallgäu

Überraschung im Landkreis Oberallgäu: Die Landratswahl wird vorgezogen. Über die Gründe wird derzeit noch nicht offen kommuniziert. Nur so viel ist bekannt: Aus der Bevölkerung und Kreistagskreisen wurde der Wunsch geäußert, Alt-Landrat Gebhard Kaiser wieder an die Spitze der Kreisbehörde zu setzen.

Sehen wir hier nicht irgendwie den Alt-Landrat Gebhard Kaiser? Bild: Matthias Becker

2022 wird klar: In Altusried wird nach Vorschrift gekotet

Im Frühjahr findet das Amtsgericht Kempten endlich einen Ornithologen, der ein Gutachten über den Maibaum in Altusried erstellen kann. Denn die Klage eines Nachbarn gegen die Aufstellung desselbigen war zuletzt ins Stocken geraten: Es konnte kein Sachverständiger gefunden werden, der beurteilt, ob die Vögel auf dem Maibaum tatsächlich mit ihren Hinterlassenschaften die Terrasse nebenan verschmutzen (siehe Artikel rechts). Der nun doch gefundene Fachmann schaut sich den Maibaum mit den Vögeln darauf an und stellt fest: Die Tiere koten ordnungsgemäß.

Das Allgäu wird 2022 größer - ausgerechnet wegen des Kreuzthals

Der Betreiber des Gohrersberg-Skilifts, Dr. Rudi Holzberger, wurde 2021 bayernweit bekannt. Denn in Baden-Württemberg, wo Holzbergers rodelnde und skifahrende Gäste parken, durften Lifte stundenweise an Familien vermietet werden – einige Meter weiter in Bayern, wo sich sein Lift befand, war das jedoch untersagt. (Hier lesen Sie mehr zu dem Fall) Die groteske Situation an der Landesgrenze beschäftigte sogar den Bayerischen Verwaltungsgerichtshof – allerdings zum letzten Mal. Um ähnliche Szenarien zu verhindern, haben sich Bayern und Baden-Württemberg auf einen Tausch geeinigt. Der Freistaat gibt zum 1. Juli 2022 Rothenburg ob der Tauber an das Ländle ab und erhält im Gegenzug den Altlandkreis Wangen samt der Städte Leutkirch und Isny. Ursprünglich wollte Ministerpräsident Söder Memmingen eintauschen – dies wurde aber von Gesundheitsminister Klaus Holetschek (beide CSU) gerade noch verhindert, der in Memmingen lebt und nicht zum Württemberger werden wollte. Das Allgäu profitiert vom Tausch gleich doppelt: Am Gohrersberg-Lift ist künftig die Rechtslage eindeutig – und die Diskussion, ob die Menschen in Wangen, Isny und Leutkirch nun wirklich Allgäuer sind, ist dann hinfällig.