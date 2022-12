Kuscheltier-Ausstellung in Durach: Zum Kuscheln, Einschlafen, Träumen

Katzen, Hunde, Teddys: Das Duracher Heimatmuseum zeigt Plüschtiere, Steifftiere und Stofftiere der Sammlung Roggors.

02.12.2022 | Stand: 14:00 Uhr

Mehr als 50 Jahre lang hat Elfriede Roggors (1935 bis 2006) Plüschtiere, Puppenstuben, Puppenküchen und Kaufläden gesammelt – konsequent und unermüdlich. All die vielen Exponate hat sie der Gemeinde Durach vermacht. Und so sind nun in einer Sonderschau im Duracher Heimatmuseum etliche der über 1000 gesammelten Plüsch- und Steifftiere zu bewundern.

Unter dem Motto: „Katzen, Hunde, Teddys…“ zeigt das kleine Museum erstmals eine Auswahl der Tiere, die die liebsten Gefährten vieler Kinder waren. Unter den Exponaten der Firma Steiff finden sich beispielsweise Exemplare der 1950er bis 1980er Jahre. Zudem sind Editionen zu sehen, die von Steiff später systematisch herausgegeben wurden, wie der Bär zur deutschen Wiedervereinigung.

Heimatmuseum Durach zeigt Ausstellung mit Kuscheltieren und Teddys

Beim Gang durch die Ausstellung werden bei vielen Erwachsenen Erinnerungen an ihre Kindheit wach – manch ein Wiedersehen mit längst vergessenen Kuschelkameraden nach Jahrzehnten. Und die Kinder sind begeistert: So viele Plüschtiere – bis hin zum „Riesenbär von Durach“, der bereit sitzt für ein Selfie – der stammt aber übrigens nicht aus dem Nachlass der Stifterin. In der Ausstellung lädt das „ABC der Tiere“ Kinder und Erwachsene zum Mitmachen ein. Wer verrät, wie sein allerliebstes Kuscheltier heißt, kann an einer Verlosung teilnehmen.

Lesen Sie hier: Fußball-WM im Abseits: Im Allgäu will keine Stimmung aufkommen

Die Initiative für die Ausstellung ging vom örtlichen Heimatverein mit Altbürgermeister Herbert Seger an der Spitze aus, auch stellvertretender Vereinschef Dieter Putner hat neben anderen maßgeblich bei der Realisierung angepackt. Diese Präsentation sei auch ganz im Sinne der Stifterin, ist Seger überzeugt. Elfriede Roggors habe sicher gewollt, dass sich Familien mit Kindern an den vielen Exponaten erfreuen.

Ausstellung in Durach: Kuscheltier-Freunde helfen auch durch schwierige Zeiten

Elfriede Roggors Familie war 1946 aus der damaligen Tschechoslowakei nach Westdeutschland geflohen. Damals war die Stifterin elf Jahre alt. Im Duracher Museum ist auch das Plüschtier zu sehen, das das Mädchen während der Flucht dabei hatte: Ein brauner Teddybär als Trostspender, Mutmacher, liebster Kuschelfreund. Und eine Puppe. Das Sammeln der Plüschtiere, Puppen und Spielzeuge sei für ihre Tante eine ganz große Leidenschaft gewesen, schildert ihre Nichte Claudia Unterreiner aus Altusried. Im Haus habe sie ein eigenes Zimmer eingerichtet, in dem all die Exponate liebevoll aufbewahrt wurden.

Lesen Sie auch: Aufatmen: Planung für Windrad in Dietmannsried geht weiter

Im Museumsstadel des Dorfmuseums Durach wird zudem die frühere Landwirtschaft im Wandel der vier Jahreszeiten dargestellt. Daneben beherbergt das Dorfmuseum ständig einen Teil der Puppensammlung von Elfriede Roggors. Auch ist die heimatkundliche Sammlung von Hans und Loni Lingg zu sehen. Sie befasst sich mit den Themen Kochen und Backen, Vorratshaltung, Messen und Wiegen, Kleidung und Wäsche, Geschirr, Kaffee und Schuhmacher.

Geöffnet ist das Heimatmuseum in Durach an allen Adventssonntagen sowie am Mittwoch, 28. Dezember, und 4. Januar, jeweils von 14 bis 17 Uhr. Ab Februar 2023 dann an jedem ersten Sonntag im Monat. Der Eintritt ist frei.

Lesen Sie auch: Warum Kuscheltiere im Kampf gegen Corona-Ängste helfen