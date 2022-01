KZ-Außenlager Kempten in der Allgäuhalle: Einen Ort des Gedenkens schaffen

Kempten sucht nach Wegen, die Geschichte seines KZ-Außenlagers aufzuarbeiten. Untergebracht war es in der Allgäuhalle. Ein Historiker stellt Möglichkeiten vor.

17.01.2022 | Stand: 18:30 Uhr

Verbindet man die Allgäuhalle in Kempten nicht mit Viehzucht, dann in jedem Fall mit den Flohmärkten, die dort regelmäßig stattfinden. Deutlich weniger präsent ist hingegen ihre Vergangenheit als Konzentrationslager der Nazis – genauer gesagt als Außenlager des KZ Dachau. Zwei Gedenktafeln am Eingang erinnern zwar daran. Aber Kempten sucht dennoch nach Möglichkeiten, das Thema stärker in die Öffentlichkeit zu tragen. Historiker Dr. Jascha März von der Stiftung Bayerischer Gedenkstätten hat beim Bewegten Donnerstag des Kempten-Museums vorgestellt, wie andere Gemeinden mit dieser Geschichte umgehen.

Dr. Jascha März Bild: März

Denn die KZ-Außenlager sind keineswegs Einzelphänomene, wie März deutlich machte. Allein das KZ Dachau hatte 140 Außenlager – vor allem in Südbayern. An viele Außenlager erinnere heute nichts mehr, sagte der Experte. Gebäude – sofern noch vorhanden – und Grundstücke befänden sich in Privatbesitz oder stünden leer. Oft hätten sich auch Gewerbegebiete angesiedelt. „Diese Orte lassen keine Erinnerung mehr zu.“ Oder aber es wohnten heute Menschen in den Gebäuden, ohne über die Geschichte Bescheid zu wissen.

Formen des Gedenkens: Erinnerungspfad, Führung, Ausstellung

Wo hingegen ein Gedenken stattfinde, werde das ganz unterschiedlich gelöst: Tafeln, Stelen, Ausstellungen, Kunstobjekte, Parks oder auch ein Erinnerungspfad, wie etwa in Horgau. Dort befänden sich Überreste einer Flugzeugproduktion im Wald, erklärte März. Er berichtete auch von Führungen, die etwa in Überlingen in den dortigen Bunkeranlagen stattfinden. (Pfarrer Anton Fischer versteckte eine Jüdin vor den Nazis)

Und es gäbe auch die Möglichkeit, den Ort der Unterbringung mit dem Ort der Zwangsarbeit zu verbinden. In Hersbruck sei das beispielsweise über zwei Gedenkstätten unterschiedlicher Größe gelöst worden. Dass in Kempten beide Orte noch existieren – die ehemalige Spinnerei und Weberei Kempten und die Allgäuhalle – sei erst einmal ein Gewinn, konstatierte März. „Jede Gemeinde muss ihren eigenen Weg finden.“ Er gab aber zu Bedenken, dass Gedenken und Informieren zwei unterschiedliche Dinge sind. „Beides ist wichtig.“ Und die jeweilige Form des Gedenkens sollte seiner Ansicht nach eine „Stolperstein-Funktion“ haben: also dem Betrachter oder der Betrachterin vermitteln, dass die Verbrechen der Nationalsozialisten vor der eigenen Haustür stattfanden.

KZ-Außenlager und Zwangsarbeiterlager in Kempten im Gedenken verbinden

Aus den Reihen der Zuhörer regte Stefan A. Schmidt, der ein Kulturquartier in der Allgäuhalle vorantreiben möchte, an, auch das Zwangsarbeiterlager, das sich neben dem KZ-Außenlager befand, in die Überlegungen um einen Gedenkort einfließen zu lassen. „Wenn es die Möglichkeit in Kempten gäbe, das aufzunehmen, wäre das toll“, entgegnete der Historiker. Auch Markus Naumann, Vorsitzender des Heimatvereins, begrüßte das. Die Gesamtgeschichte des Gebäudes zu berücksichtigen, „würde vielleicht die Vermittlung erleichtern“.

Lesen Sie auch

Wer waren die Täter und Helfer der Nazis im Allgäu? Nazi-Diktatur

(Lesen Sie auch: Windkraft in Kempten und im Oberallgäu: Das sagen Abgeordnete zu Plänen)

Das KZ-Außenlager Kempten

Zeitraum Das KZ-Außenlager Kempten ist eines von 140 Außenlagern des KZ Dachau und existierte von September 1943 bis April 1945.

Häftlinge Die meisten der etwa 600 Gefangenen waren politische Gegner, die größte nationale Gruppe waren Franzosen.

Orte Zunächst waren die Häftlinge in der Shedhalle der Spinnerei und Weberei Kempten untergebracht. Ab 1944 wurde die Tierzuchthalle – die heutige Allgäuhalle – genutzt.

Arbeit Die Helmuth Sachse KG, an der die BMW AG große Anteile besaß, hatte die Gefangenen angefordert, um Rüstungsgüter herzustellen. Dabei handelte es sich vor allem um Zubehörteile für Jagdflugzeuge. Produziert wurden diese in der Fabrik der Spinnerei und Weberei Kempten. Die Herstellung von Textilien war gestoppt worden.