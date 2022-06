Im Streit um die Abordnung des Landschaftspflege-Geschäftsführers Stefan Pscherer hat das Verwaltungsgericht entschieden. Die Rede ist von „verbrannter Erde“.

06.06.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Neue Runde, gleiches Ergebnis: Der Streit um die Abberufung des Landschaftspflegeverband-Geschäftsführer Stefan Pscherer hat mittlerweile auch das Verwaltungsgericht Augsburg beschäftigt. Nach einer Verhandlung am Donnerstag wurde am Freitag nun das Urteil bekannt: Die Abordnung Pscherers ans Landesamt für Umwelt (LfU) in Augsburg ist rechtens.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.