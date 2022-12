Landtag zeichnet Claudia Dalla Torre aus Kempten aus

Claudia Dalla Torre engagierte sich über 36 Jahre für Frauen und Kinder. Dafür erhält sie den Verfassungsorden - eine der höchsten Auszeichnungen im Freistaat.

03.12.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Claudia Dalla Torre aus Kempten erhält für ihr großes Engagement den Bayerischen Verfassungsorden 2022. Insgesamt werden damit 50 Menschen ausgezeichnet. Einige – wie Skirennläufer Felix Neureuther, das Unternehmerpaar Clarissa und Michael Käfer oder Manfred Kurrle aus Bolsterlang, Unternehmer und Gründer der Naturschutzstiftung Allgäuer Hochalpen – erhielten den Orden Freitag in München. Für andere wie Regisseur Michael (Bully) Herbig und Dalla Torre folgt die Übergabe noch. (Lesen Sie hier: Wohin mit den Autos? An diesen 50 Stellen in Kempten gibt es jetzt ein Winter-Parkverbot)

