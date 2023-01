Lange Warteschlange vor dem Cambomare in Kempten - Liegt das am Personalmangel?

Auch wegen der schlechten Schneelage in Skigebieten stellt sich das Cambomare in Kempten weiterhin auf Hochbetrieb an Wochenenden ein.

09.01.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Gäste warteten am Wochenende bis zu einer Stunde, um im Cambomare in Kempten baden zu können. Hängt das mit der Schneelage in Skigebieten zusammen?

Natascha Niebauer: Zum Teil bestimmt, aber auch in der Vergangenheit gab es solche Tage. Das Besucheraufkommen vom Wochenende gleicht dem vor Corona. Bis zu 1000 Menschen waren gleichzeitig in Bad und Sauna, das hat auch zu einem Einlassstopp geführt. Auffällig war, dass der Ansturm gleich zur Öffnung besonders groß war. Schon vor 10 Uhr sind die Menschen bis auf den Parkplatz angestanden. Diese Schlange müssen wir erst einmal abarbeiten. Damit das schneller geht, kassieren wir an solchen Tagen nur beim Auschecken.

Neues Kassensystem soll Wartezeiten im Cambomare in Kempten nach Pfingsten verkürzen

Welche Rolle spielt fehlendes Personal?

Niebauer: Die Personalsituation könnte besser sein, aber selbst mit mehr Kräften wäre der Einlass nicht schneller möglich. An Wochenenden arbeiten wir immer mit allen Kassen und es sind reichlich Rettungsschwimmer vor Ort. Eine Stunde Wartezeit kann aber vorkommen. Vor allem zu Beginn, weil die Gäste oft etwa drei Stunden im Bad bleiben. Im Laufe des Tages reguliert sich das.

Seit 1. Dezember ist Natascha Niebauer neue Betriebsleiterin beim Kemptener Kommunalunternehmen (KKU) und zuständig fürs Cambomare in Kempten. Bild: Cambomare

Was tun Sie, damit Gäste künftig nicht mehr lange anstehen oder gar wieder nach Hause fahren müssen?

Niebauer: Nach den Pfingstferien werden wir mit einem neuen Kassensystem arbeiten. Dann können Gäste vorab online Tickets kaufen, was vor allem für Menschen mit einer weiteren Anreise sinnvoll ist. Es soll auch Nachzahlautomaten geben, so fällt die Schlange beim Auschecken an der Kasse weg.