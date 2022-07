Langeweile? In diesem Sommer nicht! 7 spannende Termine in und um Kempten

Das Stadtfest lockte am Wochenende tausende Menschen nach Kempten. Sie wollen wieder feiern. Das ist weiterhin möglich – ein Blick in den Terminkalender.

05.07.2022 | Stand: 05:31 Uhr

Kempten 35.000 Menschen sind nach Schätzungen des City-Managements Kempten am Wochenende zum Stadtfest gekommen. Die vollen Plätze und Straßen haben gezeigt: Nach zwei Jahren Corona-Pause ist die Lust auf Gesellschaft, Feiern und Unbeschwertheit groß. Bilder vom Kemptener Stadtfest 2022 gibt es hier.

Nun ist der Sommer noch lange nicht zu Ende. Ein Blick in den Terminkalender zeigt: Langweilig wird es in Kempten und Umgebung nicht. Eine Auswahl großer Veranstaltungen:

Open Air auf dem Hildegardplatz: Die „Dropkick Murphys“ laden am Samstag, 9. Juli, zu einer irisch-amerikanischen Party vor die Basilika. Bevor die Band kurz vor halb zehn unter freiem Himmel auf die Bühne tritt, sind andere Künstler zu hören: Um 19.30 Uhr startet der Sänger und Gitarrist Jesse Ahern aus Boston das Open-Air-Konzert, ab 20.15 Uhr heizt die Londoner Oi!-Band „Booze & Glory“ ein.

Altstadtfest mit Kindertag: Das Altstadtfest mit Kindertag veranstalten der Stadtjugendring, die Altstadtfreunde und die Diakonie am Samstag, 16. Juli, von 11 bis 18 Uhr. Auf der Showbühne treten verschiedene Sportgruppen auf – insbesondere Tänzerinnen und Tänzer.

Märchensommer: Fest zum Bestandteil im Kemptener Terminkalender gehört mittlerweile der Märchensommer auf der Burghalde. Er startet am Donnerstag, 14. Juli, und geht bis Sonntag, 24. Juli. Zu sehen ist in diesem Jahr „Peter Pan und Tinkerbell“ – und zwar auf der Burghalde unter freiem Himmel.

Fraisuti: Auch das Fraisuti – das Jugendkulturfest des Stadtjugendrings – findet in diesem Jahr wieder statt: am Samstag, 30. Juli.

Open Air Buchenberg: In der Gemeinde Buchenberg sind Open Airs geplant. Die „Fantastischen Vier“ treten am Samstag, 13. August, auf. Einen Tag später kommt Sänger Mark Foster.

Kultur im Residenzhof: Die Reihe „Kultur im Residenzhof“ geht vom Freitag, 5., bis Dienstag, 9. August. Unter anderem tritt die Band „Losamol“ auf. „Kultur im Residenzhof“ gilt als Auftakt der Allgäuer Festwoche.

Allgäuer Festwoche: Und die wäre dann natürlich auch noch: Aktuell laufen die Vorbereitungen für die Allgäuer Festwoche noch auf Hochtouren. Von Samstag, 13., bis Sonntag, 21. August, wird sich der Stadtpark in ein Fest- und Messegelände verwandeln. Entgegen erster Überlegungen ist in diesem Jahr wieder eine Wirtschaftsausstellung geplant – allerdings kleiner als gewohnt. So wirbt die Stadt auch heuer mit dem Dreiklang Heimatfest, Wirtschaftsmesse und Kulturtage. Das insbesondere bei Familien so beliebte Lichterfest soll sogar zweimal stattfinden.

