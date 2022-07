Langjähriger Wiggensbacher Pfarrer ist gestorben

Ruhestandsgeistlicher wurde 77 Jahre alt. Bischof Bertram nennt ihn einen "Hirten mit dem Stallgeruch seiner Schafe“. Beisetzung am Donnerstag.

Der Ruhestandsgeistliche Gebhard Gomm ist am 1. Juli im Alter von 77 Jahren in Wiggensbach verstorben. Bis zu seinem Ruhestand 2013 war er Pfarrer in Wiggensbach.

Gebhard Gomm wurde am 14. April 1945 in Woldang bei Haldenwang geboren und am 20. Juni 1970 zum Priester geweiht. Bischof Bertram bezeichnet den verstorbenen Mitbruder als einen „Hirten mit dem Stallgeruch seiner Schafe“. Bischof Bertram: „Aus einer sehr gläubigen katholischen Familie gebürtig, war Gebhard Gomm einer von drei Brüdern, die ihren Nachfolgeweg mit Christus als Priester treu gegangen sind.“ Prämonstratenser-Pater Konrad Gomm ist schon vor einigen Jahren gestorben.

Drei Brüder wählten den Weg als Geistliche

An vielen Wirkungsstätten, wo Gebhard Gomm als Priester tätig war, habe er die Nähe zu den ihm anvertrauten Gläubigen gesucht. „In Trauer verbinde ich mich mit dem noch lebenden Bruder Pfarrer Josef Gomm und allen Angehörigen“, schreibt Bischof Bertram.

Gebhard Gomm, dessen Zwillingsbruder Josef langjähriger Pfarrer in Durach ist, verbrachte seine Kaplansjahre (1970 bis 1975) in Landsberg (Pfarrei Mariä Himmelfahrt) und Starnberg. Nach zwei weiteren Jahren als Benefiziat in Mindelheim trat er 1977 in Pfaffenhausen seine erste Pfarrstelle an. Ab 1985 war er Pfarrer in St. Joseph der Arbeiter in Nördlingen, ehe es den Oberallgäuer in die Nähe seines Heimatorts zog.

Im Kapellengarten verbrachte er seine letzte Zeit

Sechzehn Jahre wirkte Gomm als Pfarrer in Wiggensbach und verbrachte nach seiner Emeritierung den Ruhestand zunächst in Sonthofen, bevor er aus gesundheitlichen Gründen in die Altenpflegeeinrichtung Kapellengarten in Wiggensbach zog.

Nach längerer Krankheit verstarb er dort am Freitag. Die Trauerandacht findet am Mittwoch, 6. Juli, um 19 Uhr in der Pfarrkirche St. Pankratius in Wiggensbach statt. Die Beerdigung ist am Donnerstag, 7. Juli, um 14 Uhr auf dem Friedhof in Wiggensbach mit anschließendem Requiem in der Pfarrkirche. (pdke)