Tolle Erfindung oder lärmender Störenfried? Neue Diskussion über Laubbläser im Allgäu

Der Bund Naturschutz kritisiert Laubbläser als „röhrenden Reiniger“ - besonders mit Blick auf die Artenvielfalt. Die Stadt Kempten verteidigt die Laubbläser.

Am Einsatz von Laubbläsern scheiden sich die Geister: Die einen feiern deren Erfindung im herbstlichen Kampf gegen die Blättermassen ausgiebig und gerne auch schon am Morgen. Die anderen – meist Nachbarn – bringt das Dröhnen regelmäßig auf die Palme. In der Allgäuer Nachbarregion Tirol könnten die Laubbläser bald ausgepustet haben. Dort prüft die schwarz-grüne Landeskoalition ein generelles Verbot dieser Geräte in Siedlungsgebieten.

Gegenwind für das "Moped des Stadtgebiets" im Allgäu

„Die Gründe liegen im Lärmschutz, in der Luftqualität und im Erhalt der Biodiversität auch in innerstädtischen Lagen“, sagt Grünen-Obmann Gebi Mair. Untersagt sei der Einsatz der „Mopeds des Stadtgebiets“ (Mair) bereits in Städten wie Graz oder Leibnitz. Auch hierzulande kommt Gegenwind: „Laubsauger und Laubbläser schaden Mensch und Natur“, heißt es beim Bund Naturschutz (BN).

Der Schallpegel eines solchen Geräts liege bei ungefähr 100 Dezibel – und sei damit ungefähr so laut wie ein Presslufthammer. Zudem würden die meisten „röhrenden Reiniger“ durch Verbrennungsmotoren angetrieben und die wiederum stießen gesundheitsschädliche Abgase aus. Schließlich würden mit den welken Blättern Kleintiere wie Spinnen und Insekten aufgesaugt, gehäckselt und getötet sowie Pflanzensamen zerstört.

Kempten: Laubbläser-Einsatz ist günstig und effektiv

Andernorts wird aus finanziellen Gründen für den Einsatz der Laubbläser argumentiert. Zum Beispiel bei Hausverwaltungen oder Kommunen. „Ein Laubbläser ersetzt zirka drei bis vier Mitarbeiter“, heißt es bei der Stadt Kempten. Auf ihren Straßen und Wegen sei die Kommune aus Sicherheitsgründen verpflichtet, das Laub zu entfernen. Bei Nässe droht sonst Rutschgefahr für Fußgänger und Radfahrer. „Auf Grund des Arbeitsvolumens im Stadtgebiet sind solche Laubbläser unabdingbar, auch wenn der Gebrauch umstritten ist“, teilt ein Sprecher auf Anfrage mit und fügt hinzu: Der Betriebshof habe eine Vielzahl der Geräte „durch leisere und umweltfreundlichere Modelle ersetzt“.

Übrigens: Wer als privater Laubbläser Ärger vermeiden will, sollte sich vorher schlau machen. Die Geräte dürfen nur zu bestimmten, von den Kommunen vorgegebenen Zeiten eingesetzt werden. Wem das zu kompliziert ist, dem gibt der Bund Naturschutz einen Ratschlag: „Rechen und Besen sind eine wirkliche Alternative.“

