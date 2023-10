Diese Tipps gibt die Lebenshilfe für bessere seelische Gesundheit

Was soziale Medien und auch die Ernähung mit seelischer Gesundheit zu tun haben, zeigt die Lebenshilfe Kempten bei einer Ausstellung.

Welche Fakten und Faktoren beeinflussen unser Wohlbefinden und unsere seelische Gesundheit? Was können wir zu Hause in den eigenen vier Wänden tun, um unser psychisches Gleichgewicht zu erhalten? Antworten und Tipps auf diese Fragen bot eine kleine Ausstellung in der Abteilung „Ambulant Betreutes Wohnen“ der Lebenshilfe Kempten.

Lebenshilfe Kempten vermittelt spielerisch Wissen zu seelischer Gesundheit

Bei den „Tagen der seelischen Gesundheit“ richtete das Team der Einrichtung mit Leiterin Lena Blank in den Büros und Arbeitsräumen kleine Ecken als exemplarische Küche, Bad, Schlafzimmer und Wohnecke ein. An Stellwänden gab es Informationen darüber, wie Ernährung, Soziale Medien und Schlafverhalten unseren Gemütszustand beeinflussen und verbessern können.

Wer Lust hatte, konnte unter anderem durch Spiele, Rätsel und Quizfragen sein Wissen erweitern. Zum Beispiel über Ernährung. Studien belegen, dass hochverarbeitete Lebensmittel wie Fertiggerichte, Fast Food und Süßgetränke – also alles, was nicht natürlich belassen ist – negative Auswirkungen auf die seelische Gesundheit haben kann. Wer also zu 80 Prozent unverarbeitete, natürliche Lebensmittel isst, sorgt für besseres Befinden.

Blaues Licht sollte im Bett vermeidet werden

Schlaf ist nach Sport und Ernährung der wichtigste Faktor für die psychische Gesundheit, war auf einem Plakat zu lesen. „Der Schlaf dient unter anderem der Emotionsverarbeitung und der Stressbewältigung.“ Um gut einzuschlafen, sollte man möglichst zur gleichen Zeit schlafen gehen und zum Beispiel blaues Licht am Bett vermeiden. Also am besten kein Handy im Bett nutzen. Auch der Konsum von Sozialen Medien sollte reguliert werden. Sie haben zwar auch ihre einige Vorteile: Man komme leichter an Informationen und in Kontakt mit Selbsthilfegruppen, sagt Leiterin Lena Blank. Aber sie empfiehlt, die Zeit der Nutzung bewusst zu beschränken. Auch bei Inhalten sollte man vorsichtig und kritisch sein. „Quellenkunde wird immer wichtiger.“

Statt sozialen Medien Hausarzt für Diagnose nutzen

Soziale Medien sollten nicht die einzige Quelle für Informationen sein, sagt Lena Blank. Besser sei es, mit anderen Menschen über eigene Probleme zu reden, zum Hausarzt zu gehen und Diagnosen vom Fachmann erstellen zu lassen. Viele Tipps für seelische Gesundheit bekräftigen, was bereits allgemein bekannt ist – nur konsequent umsetzen sollte man es eben.

