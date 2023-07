Krank und bedürftig: Kemptenerin erhält jeden Monat eine Lebensmittelkiste

Eine Kemptenerin leidet an einer seltenen Krebserkrankung. Einmal im Monat liefern ihr die Malteser eine kostenlose Lebensmittelkiste, wie 44 anderen Menschen.

21.07.2023 | Stand: 17:25 Uhr

Zwei Stunden lang dauert manchmal das Anstehen bei der Tafel in der Memminger Straße in Kempten, sagt die 69-jährige Gisela M. (Name geändert). „Danach war ich immer krank“, sagt sie. Obwohl sie sowieso schon nicht gesund und bedürftig ist. Zum Ende jedes Monats bringen ihr die Malteser eine kostenlose Kiste mit Lebensmitteln. „Das ist wie ein Geburtstagspaket“, sagt die Kemptenerin. Sie warte schon immer darauf, denn sie hat nur eine kleine Rente und erhält Grundsicherung.

