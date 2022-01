Leerstände in der Ostbahnhofstraße in Kempten - Welcher Deal dahinter steckt

Ein Mieter beklagt leer stehende Wohnungen in sechs Mehrfamilienhäusern, die dem Bund gehören. Dieser verhandelt im Hintergrund mit einem Wohnbauunternehmen.

02.01.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Die Lage auf dem Wohnungsmarkt in Kempten scheint sich noch einmal verschärft zu haben: Bei Kosten von 800.000 Euro für ein Grundstück und ein Häuschen auf der Halde-Nord schütteln viele den Kopf. Da verwundert es umso mehr, dass offensichtlich einige Wohnungen im Stadtgebiet leer stehen und nicht mehr vermietet werden. Das ist, wie berichtet, in der Rottachsiedlung der Fall, aber auch in der Ostbahnhofstraße. Beide Areale gehören der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima). Offenbar stecken Verkaufsverhandlungen mit der Sozialbau dahinter.