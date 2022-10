Lehrer gegen Fast Fashion: Ein Seminar des Landwirtschaftsamts Kempten will sensibilisieren

Expertinnen am Landwirtschaftsamt schulen in Sachen „nachhaltiger Kleiderschrank“. Lehrer erhalten Unterrichtsmaterialien, um die Schüler aufzuklären.

27.10.2022 | Stand: 14:00 Uhr

„Fast Fashion“ ist angesagt – vor allem bei Jugendlichen: schnelllebige, günstige Modeartikel, die sich an den neuesten Trends orientieren. Allein zwischen 2000 und 2014 habe sich die Herstellung von Kleidung verdoppelt, während sich die Tragezeit halbiert habe, heißt es in einer Pressemitteilung des Landwirtschaftsamts (AELF) Kempten.Die Behördemöchte gegensteuern und hat deshalb im Rahmen der Aktionswochen „Alltagskompetenz“ Lehrer und Lehrerinnen verschiedener Schulen aus der Region in Sachen „nachhaltiger Kleiderschrank“ geschult. Das Amt erhofft sich, dass die Teilnehmenden junge Menschen für die Problematik sensibilisieren.

„Wie viele Kleidungsstücke haben sie in Ihrem Kleiderschrank?“, fragte Marie Luise Althaus, Ökotrophologin am AELF Kempten. Das wusste spontan keiner so genau. Althaus vermutete: „Sie dürften im bundesdeutschen Schnitt liegen.“ Jeder Deutsche zwischen 18 und 69 Jahren besitze im Schnitt 95 Kleidungsstücke in Form von Oberbekleidung und Schuhen. Nächste Frage: „Welches Material ist umweltfreundlicher: Polyester oder Baumwolle?“. Auch hier konnten die Lehrer nur raten.

Landwirtschaftsamt Kempten: Wissen über Kleidung ist gering

Das Wissen über die Kleidungsstücke, die wir am Körper tragen, sei gering. Dabei gehöre die Modeindustrie zu den Klimakillern und Umweltverschmutzern Nummer 1. „Um ein 200 Gramm schweres T-Shirt zu produzieren, werden 600 Gramm Chemikalien benötigt“, betont Althaus. Und: „Im Schnitt werden 1,1 Kilogramm Erdöl benötigt, um ein Kilogramm plastikbasierter, synthetischer Fasern herzustellen.“

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Kempten informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Kempten".

Althaus räumt zudem mit der Hoffnung auf, dass viele Kleidungsstücke recycelt werden können. „Fast-Fashion-Mode besteht hauptsächlich aus Mischgeweben. Mehr oder weniger Sondermüll, der gar nicht recycelt werden kann.“ (Lesen Sie auch: Fair-Fashion-Shop "Allgäu goes Fair Fashion" in Kempten will Bestellung umgestalten)

Unterrichtsmaterial für Sechst- bis Achtklässler in Kempten und im Oberallgäu

Lesen Sie auch

Fairer Handel Schüler aus Füssen auf den Spuren einer Jeans rund um die Welt

Michaela Braun, angehende Fachlehrerin am AELF und Organisatorin der Schulung, verteilte Unterrichtsmaterial für die sechste bis achte Jahrgangsstufe an die Lehrer und Lehrerinnen. Sie zitierte eine Studie, wonach Jugendliche Klima- und Umweltschutz im Blick haben, sich ein Bewusstsein für eine Verhaltensänderung aber noch nicht zeigt.

Lesen Sie auch: Bahn erstickt Hoffnungen auf Oberleitungen: Es bleibt bei Dieselabgasen