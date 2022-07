Leidenschaft für Milch, Kühe und Schafe: Lukas, Jakob und Naomi Huber betreiben den Huberhof in Waltenhofen-Rohr

Die Hubers stellen auf ihrem Hof in Rohr Demeter-Käse und -Mildprodukte in bunter Vielfalt her – und bieten auch Familien an, tageweise mitzuarbeiten.

18.07.2022 | Stand: 18:30 Uhr

Nicht ganz ein Jahr ist es her, dass drei junge Menschen in Eschach angekündigt hatten, eine kleine Käserei zu eröffnen. „Hoimat“ heißt der Betrieb (wir berichteten), der kürzlich ins Geschäft einstieg. Und nun hat das nächste Käserei-Trio ein Eröffnungsfest gefeiert: Lukas, Jakob und Naomi Huber betreiben in Waltenhofen-Rohr den Huberhof – einen Demeter-Betrieb. Lukas kümmert sich um die Käserei, Jakob um die 22 Milchkühe und die muttergebundene Kälberaufzucht, Naomi um die Schafe. Die Drei verbindet die Leidenschaft für das, was sie tun. „Wir wollen hochwertige Lebensmittel zu fairen Preisen machen, die sich junge Familien leisten können“, sagt Lukas Huber.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.