Letzte Generation protestiert in Kempten - aber ohne Kleber

"Letzte Generation" mal anders: 20 Menschen protestieren bei einer nicht angemeldeten Demo in der Salzstraße in Kempten. Auf die Straße klebt sich hier niemand.

06.07.2023 | Stand: 09:35 Uhr

Protestmarsch statt Straßenkleber: Knapp mehr als 20 Menschen haben gestern am Mittwoch (5.7.2023) in Kempten an einer bei den Behörden nicht angemeldeten Demo der „Letzten Generation“ teilgenommen.

Die Klimaaktivistinnen und -aktivisten fordern unter anderem einen Gesellschaftsrat, der „einen sozial gerechten Weg“ finden soll, um aus den fossilen Rohstoffen auszusteigen. Bereits im Vorfeld hatte die „Letzte Generation“ angekündigt, sich in Kempten nicht mehr auf die Straße zu kleben, weil zu wenige für die heftig kritisierten Blockaden zusammenkämen.

Letzte Generation in der Region: Aktivisten in Kempten greifen auf andere Protestform zurück

Erst wenige Tage zuvor wurden Mitglieder der Aktivisten-Gruppierung für die erste Klebe-Blockade an der B12 beim Berliner Platz zu Gefängnisstrafen verurteilt. In Augsburg haben Aktivisten und Aktivistinnen der "Letzten Generation" hingegen jüngst die erste Straßenblockade angekündigt.

Zuletzt blockierte die Gruppe die Bahnhofstraße am Forum Allgäu in Kempten. Das war Ende März. Insgesamt fanden bislang acht solcher Protestaktionen in Kempten statt. Zwar sei die Letzte Generation im Allgäu noch aktiv, doch zu wenige Mitglieder kämen für Straßenblockaden vor Ort zusammen. Dennoch wollen die Aktivisten nicht aufhören: „Wir planen nun Picknicks und einen Protestmarsch“, sagt ein Aktivist am Rande einer Gerichtsverhandlung unserer Redaktion.