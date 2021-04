Ein letztes Mal können Kunden heute beim Real-Markt in Kempten einkaufen. Nach dem Umbau öffnet dort am 27. Mai ein V-Markt. Was sich ändert, was bleibt.

30.04.2021 | Stand: 12:15 Uhr

"Alles muss raus" steht am Eingang zu Real in Kempten. Ein letztes Mal können Kundinnen und Kunden dort heute ihre Einkäufe erledigen. Dann beginnt der Umbau.