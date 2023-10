Lieder und Geschichten vom Leben: Sterbebegleiter in Kempten berichten

Der Hospizverein Kempten-Oberallgäu lädt in seinem Jubiläumsjahr in die Big Box: Musik und Erinnerungen sollen einen neuen Umgang mit dem Tod anregen.

Der Hospizverein Kempten-Oberallgäu blickt in diesem Jahr auf 30 Jahre und die Allgäu Hospiz GmbH auf 20 Jahre erfolgreiche Arbeit zurück. Aus diesem Anlass trugen in der Big Box ehrenamtliche Sterbebegleiter unter dem Titel „Leben hören“ Lieder und Geschichten von Sterbenden vor. Das klingt nach einem nicht sehr heiteren Abend. Doch was Menschen aus der Rückschau auf ihr Leben zu sagen haben, das hat mitunter viel Humor und Weisheit. Und da sind ja auch noch die Lieder, mit denen Menschen viel verbinden. Die Frage an Sterbende, von welchem Lied sie am Ende ihres Lebens sagen würden "Das war mein Lied!" wurde sehr vielfältig beantwortet.

Für die Lieder, die sehr persönlichen Antworten und autobiographischen Texte der Befragten schufen die ehrenamtlichen Mitarbeiter unter der künstlerischen Leitung von Michael Ramjoué aus Altusried einen angenehmen Rahmen, der den Äußerungen der Sterbenden den entsprechenden Respekt einräumte. Es wurde kein Aufwand gescheut, um die ganze Bandbreite der Lieblingslieder angemessen live aufzuführen. Die Vivid Curls, das Collegium Vocale und eine Projektband wurden organisiert, um die vielfältigen Genres abzudecken.

Von Heideröslein bis Rock around the clock: Die Musikauswahl Sterbender fiel sehr unterschiedlich aus

Das Duo Vivid Curls trug Balladen von Leonard Cohen (An Easter Halleluja) oder Reinhard May (Über den Wolken) vor. Der 25-köpfige Chor unter Leitung von Anke Weinert-Wegmann sang das „Heideröslein“ und Andreas Gabaliers bewegendes „Amoi seng ma uns wieda“. Die Projektband sorgte für den rockigen Teil der Lieblingslieder, von Michel Jacksons „You are not alone“, über Mike Oldfield bis Metallica. Für Josefine Schlögels Lebenslied „Rock around the clock“ von Bill Haley, das sie an ihre Zeit in Tanzsälen in Ottobeuren erinnerte, trat sogar ein Tanzpaar auf, das nach allen Regeln der Kunst den Rock’n Roll feierte.

Eingeleitet wurden die Lieder von den Mitarbeitern, die die sterbenden Menschen persönlich begleitetet hatten. Man erfuhr aus den Texten Schlaglichter aus dem Leben dieser Menschen und warum ebendiese Lieder Bedeutung gewannen.

Moderiert wurde der Abend von Adrian Ramjoué, der auch den Vorsitzenden des Hospizvereins Josef Mayr und die Leiterin des Allgäu Hospiz Susanne Hofmann zu Wort kommen ließ. Die leitende Koordinatorin der Trauer- und Sterbebegleitung Birgit Prestel erklärte, dass jeder nach einem Vorstellungsgespräch und einer Ausbildung von sechs Monaten ehrenamtlicher Hospizbegleiter werden könne.

Das Projekt "Leben hören” will den Tod aus der Tabuzone holen und ein Fenster öffnen zu einem anderen, neuen Umgang mit Sterbefragen. Die Mischung aus Texten, Livemusik und Informationen berührte die Gäste der ausverkauften Big Box. Für die innige und einfühlsame Präsentation - ohne rührselig oder kitschig zu werden - spendete das Publikum lange Applaus im Stehen.

Der Abend zeigt auch, wie sehr wir Lieder zum Leben brauchen, inklusive der Menschen, die sie erfinden und vortragen. Zudem ist deutlich geworden, dass wir Menschen brauchen, die uns Fragen stellen und zuhören, die uns in den letzten Stunden Fürsorge und Zuwendung schenken. Nur so entsteht Würde und Gemeinschaft, in der der Übergang, den wir Tod nennen, gut aufgehoben ist.

