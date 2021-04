Liegt ein Grabstein im Bach ...

Eine Spaziergängerin in Wildpoldsried macht einen überraschenden Fund. Nun forscht das Museums-Team: Wie und warum gelangte das Familiendenkmal in den Riedbach?

Von Gudrun Schneider

12.04.2021 | Stand: 11:30 Uhr

Was macht ein Grabstein in einem Bach? Diese Frage stellen sich in Wildpoldsried seit einigen Tagen mehrere. Eine Spaziergängerin hatte ein altes Familiendenkmal im Riedbach entdeckt. Die Ehrenamtlichen des Wildpoldsrieder Museumsteams nehmen sich nun des mysteriösen Funds an. Doch zunächst muss der Stein aus dem Wasser gehoben werden.