Lifestyle-Portal Bellevue: Kempten kann sich locker mit München messen

Das Online-Portal der NZZ kürt Kempten zu einer der schönsten Städte Bayerns. Unser Autor findet mit Augenzwinkern weitere Vorzüge - sogar im Vergleich mit Rom.

09.11.2021 | Stand: 16:12 Uhr

Das geht runter wie das Müsli auf dem Wochenmarkt: Das Lifestyle-Portal „Bellevue“ der Neuen Zürcher Zeitung (NZZ) zählt Kempten zu den schönsten Städten in Bayern: Was Bauten und Genuss betrifft, könne sich die Stadt „locker mit München messen“.

Hand aufs Herz: Zwischen Römer-Ausgrabungen und Festwochen-Freuden aufgewachsene Kemptener wissen eh, dass das so ist. Für viele ist Kempten die schönste Metropole des Allgäus, egal wie wichtig sich andere Städtchen nehmen.

Kempten hat über 2000 Jahre auf dem Buckel, während München 2022 gerade mal den 864. Stadtgeburtstag feiert. Kemptens Stiftsstadt glänzt mit Basilika samt (laut NZZ) „monumentaler“ Residenz; die angrenzende Reichsstadt leuchtet nicht minder attraktiv. Es gibt auch ein Rathaus mit nackten Tatsachen: Auf einem Gemälde steigt Heinrich der Kempter gerade aus dem Badezuber. Was sind da schon Schloss Nymphenburg und die Bayerische Staatsoper in München? Nicht einmal höhenmäßig kann München der Allgäu-Metropole das Badewasser reichen.

Alle Wege führen nach Rom? Von wegen - das ist doch nur ein Werbegag

Eingeborene der ältesten Stadt Deutschlands sind überzeugt: Mit wenig Mühe hätte die NZZ internationale Vergleiche hinbekommen. Wo ist der Unterschied zwischen dem Archäologischen Park Cambodunum und dem Colosseum in Rom? In Rom ist es halt wärmer als auf dem Lindenberg. Den APC erreichen Kemptener mit dem Radl; Rom liegt da eher abgelegen. Und der Satz „Alle Wege führen nach Rom“ ist nur ein Werbegag.

Wir haben es ausprobiert: Wer sich vom Ostbahnhof Richtung APC aufmacht, für den liegt Rom nicht auf der Strecke. Allerdings: Egal was das NZZ-Magazin schreibt – Kempten liegt auch nicht mehr auf der Strecke München-Zürich. Die Autobahn führt über Memmingen, der Zug erst recht. Nur wer seine Fahrzeit eineinhalb Stunden verlängern will, kann über Kempten rollen. Der Trost: Nirgends sonst kommt man mit dem Zug der König-Ludwig-Brücke so nahe.

Kempten liegt in "zutiefst bäuerlicher Region ... so viele Funklöcher, dass man beinahe von einer handyfreien Zone sprechen kann"

Bleibt eines: Spöttisch schreiben die Schweizer, Kempten liege in „einer zutiefst bäuerlichen Region mit Obstbäumen, Braunvieh und so vielen Funklöchern, dass man beinahe von einer handyfreien Zone sprechen kann“. Ehrlich, das sind nur Klischees. Es gibt kaum mehr Braunvieh und Obstbäume.

Und die Handytauglichkeit? Manche Kemptener wurmt es, dass diese Frage von außen „sehr mitleidig, wenn nicht gar höhnisch betrachtet wird“, wie es ein Leser der Allgäuer Zeitung formuliert. Er macht daraus einen Arbeitsauftrag für die Lokalpolitik: Es gäbe „zukunftsgerichtete Aufgaben zu erledigen“. Andererseits: Die vergangenen 2000 Jahre ging es auch ohne.

