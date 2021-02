Noch sind nur wenige Loipen um Kempten gespurt. Bei Eschach sorgen Freizeitsportler deshalb für volle Parkplätze. Beispiele, wo Langläufer Runden drehen können.

08.01.2021 | Stand: 18:30 Uhr

In den Bergen liegt oftmals schon lange die weiße Pracht – da warten viele gespannt: Wann gibt es endlich auch im Tal genügend Schnee, um wieder die Langlauf-Ski anschnallen zu können? Weiß ist es in der Region zwar schon länger, doch so richtig viel will es nicht werden. Mancherorts allerdings reicht es – und Loipen sind bereits gespurt.