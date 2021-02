Vom Schüler zum Direktor: Lothar Wagner verabschiedet sich nach 47 Jahren am Allgäu-Gymnasium in Kempten. Was er in dieser Zeit erlebte und wer ihm nachfolgt.

12.02.2021 | Stand: 05:00 Uhr

Wenn Lothar Wagner an diesem Freitag die Tür des Allgäu-Gymnasiums hinter sich schließt, wird es ein arbeitsreicher Tag gewesen sein. Viele Gespräche stehen an – und vor allem die Übergabe an seine Nachfolgerin. Denn der Schulleiter verabschiedet sich an diesem Freitag in den Ruhestand. Wegen der Corona-Pandemie gezwungenermaßen still und leise.