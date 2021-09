Die Grund- und Mittelschule Buchenberg kann bis zu 500 000 Euro Zuschuss erhalten. Nun werden die Räume nochmals untersucht - für eine endgültige Lösung.

29.09.2021 | Stand: 14:30 Uhr

Die Grund- und Mittelschule in Buchenberg erhält kurzfristig sieben mobile Lüftungsgeräte, in der Folge aber dezentrale Lüftungsanlagen zur Festinstallation in den Klassenzimmern. Das hat der Marktgemeinderat einstimmig beschlossen. Allerdings: Mit der maximalen Förderung in Höhe von 500 000 Euro lassen sich nicht alle Klassenzimmer nachrüsten.