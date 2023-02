Lumpenkränzchen für alle: Seit zehn Jahren stehen die Halli-Galli-Frauen in Krugzell auf der Bühne

Aus Tradition heraus lebte vor zehn Jahren das Lumpenkränzchen der Halli-Galli-Frauen in Krugzell wieder auf. Jeder soll sich einen Besuch dort leisten können.

16.02.2023 | Stand: 10:02 Uhr

Als Carola Kiesel Kind war, feierte sie schon Fasching im Gasthof Hirsch in Krugzell. Bäuerinnen, Familien, alle kamen am Lumpendonnerstag in der Stube zusammen und tratschten über das Dorfgeschehen. Ähnlich ist es heute wieder. Auf der Bühne zeigen die Halli-Galli-Frauen etwa mit Theatereinlagen, was im vergangenen Jahr so los war. Kiesel gründete die Gruppe vor zehn Jahren mit. Sie sagt: „Den richtigen Ton zu treffen, ist wichtig: Anspicken aber nicht bis zum bitteren Ende austreten.“

Für den Fasching im eigenen Dorf wurden die Halli-Gallis vor zehn Jahren in Krugzell aktiv

Wie schön so eine „Faschingsfamilie“ sein kann, lernte Carola Kiesel in Durach kennen. Dort war sie ab Mitte der 1990er-Jahre beim Frauenbundfasching aktiv. Später zogen sie und ihre Familie zurück nach Krugzell. Eine Faschingsfeier in der Wirtsstube habe es dort schon lange nicht mehr gegeben, erzählt Kiesel. „Das ist doch ein Elend, haben wir uns gedacht, als wir mit Freunden zusammen saßen.“ Sie wurden selbst aktiv – und ein Jahr später, im Februar 2013, gab es das erste Lumpenkränzchen der Halli-Gallis im Gasthof Hirsch.

Fasching Krugzell im Hirsch - mit den Krugzeller Vogelscheuchen - Pfarrer Toni Zech als Blasi, die Kirchenmaus - und den Tanzmäusen des SV Krugzell - organisisert von den Halli Gallis, das sind zehn gebürtige krugzellerinnen Bild: Ralf Lienert (Archivbild)

Ein Auftritt als Abba, ein Sketch aus dem Friseursalon, eine Musikeinlage mit Gießkannen – das ganze Jahr über arbeiten die elf Frauen an Ideen. Auch fünf Männer, die im Hintergrund für Licht und Bühnentechnik sorgen, gehören zur Gruppe, ebenso wirken einige Jüngere mit. „Über noch mehr Nachwuchs freuen wir uns natürlich“, sagt Kiesel. Neben dem Spaß auf der Bühne oder beim Vorbereiten mit Proben und Näharbeiten gehe es auch um den Zusammenhalt.

Freien Eintritt soll es beim Lumpenkränzchen in Krugzell weiter geben

Meist bilde sich schon eine Stunde, bevor der Saal für Gäste öffnet , eine lange Schlange, erzählt Kiesel. Eintritt will die Gruppe auch in Zukunft nicht verlangen. „Jeder soll sich diesen ausgelassenen Nachmittag leisten können“, sagt Kiesel. Gerade Ältere sparten oft an Freizeit und seien zu Hause einsam – zu Fasching soll auch bei ihnen noch Geld für Krapfen und Kaffee übrig sein.

Renate Nissius (von links), Edith Berchtold, Margit Buhmann, Conny Köcheler und Moni Koch-Rufinatscha als Kastelruther Spatzen. Es fehlen: Corinna Buhmann, Irmi Meggenrieder, Franzi und Petra Haneberg. Bild: Halli-Galli-Frauen (Archivbild)

Für Kiesel, die im Sommer auf einer Alpe arbeitet, ist Fasching ein Ausgleich: „Meine Erholung im Winter.“ Gerne blickt sie auf Auftritte zurück, bei denen das Publikum besonders herzlich lachte. Etwa als die Halli-Gallis die Kastelruther Spatzen mimten oder auf den jährlichen Einmarsch als Tanzgarde mit Petticoat und Dreispitz. Was dieses Jahr auf die Bühne kommt, will Carola Kiesel noch nicht verraten. Nur so viel: Auch Bürgermeister Joachim Konrad und seine Ambitionen in Richtung Landtag sollen Thema sein.

Info: Das Lumpenkränzchen im Gasthof Hirsch in Krugzell findet am Donnerstag, 16. Februar, ab 13.30 Uhr statt. Einlass ist ab 13 Uhr.