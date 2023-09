Lust und Leid mit einem Meisterwerk: So interpretiert Angela Hewitt Bachs Goldberg-Variationen

Pianistin Angela Hewitt interpretiert die Goldberg-Variationen von Bach beim Classix-Festival in Kempten sehr persönlich. Und überaus beseelt.

Langsam und frei im Tempo beginnt Angela Hewitt die „Aria“. Bei diesem getragenen Gesang auf dem Klavier macht sie gleich zu Beginn deutlich: Sie wird die Goldberg-Variationen von Johann Sebastian Bach sehr persönlich gestalten. Man spürt schon bei den ersten Tönen, die die kanadisch-britische Pianistin auf dem Steinway im Stadttheater Kempten fast tastend anschlägt, dass sie dieses wohl größte Variationenwerk der Musikgeschichte nicht nur verehrt, sondern innig liebt. Und so versenkt sich die ausgewiesene und preisgekrönte Bach-Interpretin in das 80 Minuten dauernde Werk wie in einen gebetsartigen Gesang, bei dem ihr die 350 Besucherinnen und Besucher im Saal willig folgen – mucksmäuschenstill und fasziniert.

