Männer greifen Taxifahrer in Kempten an und verletzen ihn - Polizei sucht die Täter

Zwei Männer greifen einen Taxifahrer am frühen Sonntagmorgen in Kempten an. Sie zerren ihn aus dem Auto und versuchen wegzufahren. Nun sucht sie die Polizei.

17.03.2021 | Stand: 16:17 Uhr

Zwei Männer haben in der Nacht zum Sonntag einen Taxifahrer in Kempten überfallen. Wie die Polizei erst jetzt mitteilt, wartete der Mann am Wochenende gegen 2.30 Uhr auf einen Fahrgast an der Ecke Kotterner Straße/Alpenrosenstraße, als ihn die Männer angriffen.

Der Taxifahrer wartete auf einen Fahrgast als die beiden Männer ihn angriffen

Die mutmaßlichen Angreifer stiegen in das wartende Taxi und gaben an, in die Burgstraße zu wollen. Der Taxifahrer machte die beiden Männer darauf aufmerksam, dass er gerade keine Fahrt annehme und schon auf einen anderen Gast warte. Die Männer stiegen wieder aus und öffneten die Fahrertür des Taxis. Sie zerrten den Mann aus dem Auto und verletzten ihn dabei an Kopf, Hals und an einem Bein. Einer der Männer versuchte, sich während des Gerangels auf den Fahrersitz zu setzen und wegzufahren, das konnte der Taxifahrer aber verhindern.

Plötzlich ließen die Männer wieder von dem Fahrer ab, er konnte mit dem Taxi flüchten. Nun ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen zu diesem Vorfall. Weil der Taxifahrer während des Angriffs über einen längeren Zeitraum gehupt haben soll, könnte der Zwischenfall von Personen in der Umgebung bemerkt worden sein.

Die Polizei sucht nach Zeugen zu dem Überfall in der Nähe der Kemptener Innenstadt

Einer der mutmaßlichen Angreifer soll nach Angaben des Taxifahrers rund 180 cm groß gewesen sein, mit hagerer Statur und zwischen 50 und 55 Jahre alt. Er sprach akzentfreies Deutsch und hat einen langen weißen Bart, der am Ende zusammengebunden war. Er trug eine braune Lederjacke, schwarze Jeans und Schuhe und eine schwarze Stoffmütze. Der andere Mann war rund zehn Jahre jünger, circa 175 cm groß und kräftig gebaut. Er war dunkel gekleidet und hatte eine Halbglatze mit dunkelbraunen Haaren. Als auffällig beschreibt der Taxifahrer seine Tränensäcke.

Die Polizei geht davon aus, dass die Männer in Richtung der Kemptener Innenstadt flüchteten. Hinweise können bei der Kriminalpolizeiinspektion Kempten unter 0831/99090 eingereicht werden.

