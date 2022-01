Müllverbrennung Kempten: Der ZAK will mehr verheizen

Statt unzählige Lastwagen bis in die Niederlande zu schicken, sollen 5000 Tonnen Gewerbemüll in Kempten im Ofen laden. Es geht um zehn Prozent mehr Kapazität.

13.01.2022 | Stand: 18:24 Uhr

Mehr Wärme und mehr Strom soll das Müll-Heizkraftwerk in Kempten liefern. Der Abfallzweckverband ZAK will die Ofenlinie 1 optimieren und ihre Leistung steigern. Dort verbrennen derzeit im Jahr gut 80.000 Tonnen Müll. Technisch möglich wären künftig etwa zehn Prozent (8000 Tonnen) mehr – in der Praxis werden es aber wohl eher nur 5000 Tonnen, schätzt Christoph Lindermayr, Geschäftsführer der ZAK Energie GmbH. Es geht dabei um Gewerbemüll, der aktuell hunderte Kilometer weit – teilweise bis in die Niederlande – weggefahren werde.